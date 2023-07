UNWTO: Afrika-Tourismus im Aufwind

Der Tourismus in Afrika gewinnt nach der beispiellosen Krise, die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöst wurde, wieder an Fahrt, wie die neuesten Daten der Welttourismusorganisation (UNWTO) der Vereinten Nationen zeigen.

Die internationalen Ankünfte gingen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent bis zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres auf 88% des Niveaus vor der Pandemie zurück. Auf subregionaler Ebene erzielte Nordafrika besonders starke Ergebnisse. Hier lagen die Ankünfte im selben Zeitraum tatsächlich 4% über dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019. Von den afrikanischen Reisezielen, für die Daten verfügbar sind, übertrafen insbesondere Marokko und die Republik Mauritius im ersten Quartal 2023 ihre Tourismuseinnahmen von 2019.

Auf der 66. Sitzung der UNWTO-Regionalkommission für Afrika, die am Donnerstag in Mauritius stattfand, stellte die UNWTO eine neue Reihe von „Investitionsrichtlinien“ für die Republik Mauritius vor, die Investoren mit Tourismusprojekten in dem Land in Kontakt bringen sollen. Das Gleiche geschah bereits für Tansania, und Pläne für Malawi, Marokko, Mosambik, Namibia, Ruanda und Sambia sind in Arbeit.