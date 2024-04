China entthront die USA als einflussreichste Weltmacht in Afrika

China hat die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) entthront, da seine Zustimmungswerte in der Region um sechs Prozentpunkte von 52 % im Jahr 2022 auf 58 % im Jahr 2023 gestiegen sind und damit zwei Punkte vor den USA liegen.

Die jüngste Ausgabe des Gallup-Berichts zeigt, dass Chinas Zustimmungswerte zwei Punkte vor denen der USA liegen, was auf die Soft Power des Landes hinweist. Aus dem Bericht geht ferner hervor, dass von den vier genannten Weltmächten (China, USA, Deutschland und Russland) die USA die einzige ist, deren Image sich in Afrika im Jahr 2023 nicht verbessern wird. Jedes Jahr veröffentlicht Gallup den Bericht „Rating World Leaders“, in dem der Anstieg – oder Rückgang – der Zustimmungswerte der führenden Weltmächte in Bezug auf ihre Arbeitsplätze auf der ganzen Welt detailliert dargestellt wird, woher die größten Zuwächse und Verluste kamen und wie die einzelnen Länder abschneiden.

Laut der neuesten Ausgabe des Berichts verzeichnete China in Afrika die höchste Zustimmungsrate zu seiner Führung seit zehn Jahren, wobei die zweistelligen Zuwächse vor allem in den westafrikanischen Ländern Ghana (+15 Punkte), Elfenbeinküste und Senegal (jeweils +14 Punkte) zu verzeichnen waren.

China ist derzeit der größte Handelspartner Afrikas, wobei der bilaterale Handel im Jahr 2023 ein Rekordvolumen von 282,1 Milliarden US-Dollar erreichen soll. Die Belt and Road Initiative (BRI), die sich über einen großen Teil des Kontinents erstreckt und umfangreiche Investitionen in Infrastrukturprojekte vorsieht, hat China eindeutig geholfen, seine Präsenz in Afrika und seinen Einfluss auf die afrikanischen Volkswirtschaften und Regierungen zu vergrößern. Sie ist das wichtigste außenpolitische Projekt von Präsident Xi Jinping.

Der Bericht stellte eine Verbesserung des Images der deutschen Führung fest, wenn auch nur von 51% auf 54%, womit Deutschland und die USA auf einer ähnlichen Stufe stehen. Die russische Führung ist nach wie vor am unbeliebtesten, auch wenn der Medianwert der Zustimmung 2023 um acht Punkte auf 42 % anstieg und damit wieder das Niveau von 2021 erreichte. (Quelle: Newsletter Business Insider)