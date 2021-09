UNWTO: Neue Wege zur Wiederbelebung des afrikanischen Tourismus im Kontext der Krise

Die zweite Ausgabe des UNWTO-Welt-Tourismus-Investitionsforums auf den Kapverden konzentrierte sich auf Innovation und nachhaltige Erholung von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Da die Krise zu einem Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen in den Tourismus um 73 % geführt hat, bot das Global Tourism Investment Forum der Welttourismusorganisation (UNWTO) vom 2. bis 4. September in Kap Verde einer Reihe von Akteuren eine offene Plattform zur Unterstützung und Förderung von Investitionen in den Sektor.

Die Diskussionen, die von führenden Experten aus dem Tourismus- und Finanzsektor geführt wurden, konzentrierten sich auf Innovation und Investitionen. Neben der Analyse des Investitionsklimas im Tourismusbereich in Afrika, einschließlich Kap Verde, konzentrierten sich die Diskussionen auch auf mögliche Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Investitionen, Digitalisierung und Innovation, die Zukunft der Mobilität und des nachhaltigen Verkehrs sowie die Mobilisierung gezielter Investitionen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Widerstandsfähigkeit in der Welt nach COVID-19.

Gezielte Investitionen in Innovation und Infrastruktur

Bei dieser Gelegenheit sagte UNWTO-Generalsekretär Surab Pololikaschwili, dass „gezielte Investitionen das Unternehmertum anregen, Arbeitsplätze schaffen und die grüne Transformation des Tourismus in Afrika und weltweit fördern können. Die UNWTO setzt sich für die Förderung und Stärkung von Investitionen in den Tourismus ein, um das Potenzial des Sektors zu nutzen, den Aufschwung voranzutreiben und Chancen für alle zu schaffen.“

Das Forum wurde von Kap Verdes Premierminister José Ulisses de Pina Correia e Silva, eröffnet und von Tourismusministern aus ganz Afrika, Spanien und Saudi-Arabien sowie von Investitionsagenturen, multilateralen Fonds, regionalen afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaften und privaten Akteuren, einschließlich Start-ups im Bereich der Reisetechnologie, besucht.

Um den internationalen Charakter des Forums zu unterstreichen, kamen mehr als 10 Investoren aus Europa (darunter Spanien, Deutschland und die Schweiz) nach Kap Verde, um Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Innovation und Infrastruktur zu erkunden. Zu ihnen gesellten sich Investoren aus Südafrika und den Vereinigten Staaten von Amerika, so dass alle auf der Touristeninsel Sal versammelten Teilnehmer Gelegenheit zum Networking hatten. (UNWTO)