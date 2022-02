Von der Leyen schon wieder diskriminiert: Ugandas Außenminister begrüßt nur die neben ihr stehenden Herren!

Ein schlimmer sexistischer Fauxpas wie seinerzeit bei Erdogan: Ugandas Außenminister Jeje Odongo läuft bei der Begrüßungszeremonie an der ihn erwartungsvoll anblickenden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorbei, begrüßt Ratspräsident Michel und danach Frankreichs Präsidenten Macron mit Handschlag und stellt sich dann in die Mitte fürs Gruppenfoto. Charles Michel unternimmt mal wieder nichts – wie damals in der Türkei!

Macron springt ein und dirigiert Odongo mit einer Handbewegung zu von der Leyen. Der Ugander wechselt dann kurz ein paar Worte mit ihr – die Hand gibt er ihr nicht!

HIER das peinliche Video auf twitter: