Warum ziehen immer mehr Menschen afrikanischer Herkunft zurück nach Afrika?

Afroamerikaner, Karibikbewohner, schwarze Europäer: Immer mehr von ihnen lassen sich in Accra, Cotonou oder Dakar nieder. Diese Rückkehrbewegung nach Afrika, die lange Zeit marginal blieb, nimmt heute eine völlig neue Dimension an – getragen von neuen Gesetzen, gezielten Attraktivitätspolitiken und einer wachsenden Ernüchterung gegenüber westlichen Gesellschaften.

Im November 2024 legten 524 Nachfahren deportierter Afrikaner bei einer Einbürgerungszeremonie in Accra ihren Eid ab. Einige Monate zuvor verabschiedete Benin ein Gesetz, das jedem Menschen afrikanischer Abstammung ermöglicht, für hundert Dollar und mittels eines DNA-Tests die beninische Staatsangehörigkeit zu beantragen. Diese beiden Ereignisse, die in westlichen Medien kaum Beachtung fanden, zeigen etwas Bedeutendes: Die Rückkehr nach Afrika ist nicht länger nur ein Wunsch – sie ist inzwischen politische Realität.

Eine Rückkehr, die über die Erinnerung hinausgeht

Lange Zeit blieb die Rückkehr von Afro-Nachfahren nach Afrika auf Vorstellungen oder vereinzelte Initiativen beschränkt. Heute zeigt sie sich in konkreten Lebenswegen. In Cotonou, Accra, Dakar, Abidjan oder Kigali lässt sich eine neue Generation aus der Diaspora nieder, gründet Unternehmen und beteiligt sich am lokalen Wirtschaftsleben.

Keachia Bowers und ihr Ehemann Damon Smith verließen Florida, um sich 2023 in Accra niederzulassen. Im November 2024 gehörten sie zu den 524 Mitgliedern der Diaspora, die bei einer historischen Zeremonie in Accra eingebürgert wurden. Für Keachia Bowers geht der ghanaische Pass weit über eine reine Verwaltungsformalität hinaus:

„Dieser Pass ist für meine Vorfahren, die zurückkehren wollten und es niemals konnten.“

Auch Indee Jordan aus Richmond in Virginia traf dieselbe Entscheidung und zog mit ihrer gesamten Familie um. Sie erklärt ihren Schritt ohne Umschweife: „Der offensichtliche Rassismus und der Mangel an Inklusion in vielen Bereichen treiben Afroamerikaner dazu, nach Afrika zu schauen.“

Die Erinnerung an den transatlantischen Sklavenhandel und die Geschichte der Diaspora bleibt zwar ein wichtiger Bestandteil dieser Bewegung, reicht jedoch allein nicht mehr aus, um sie zu erklären. Die Rückkehr ist nicht nur eine symbolische Wiedergutmachung. Sie folgt auch modernen Beweggründen: dem Wunsch nach Perspektiven, dem Streben nach Einfluss und der Suche nach weniger eingeschränkten Räumen. Diese Entwicklung zeigt einen Perspektivwechsel. Afrika wird nicht mehr nur als Erbe betrachtet, sondern zunehmend als Zukunftshorizont.

Afrikanische Staaten werben gezielt um ihre Diaspora

Angesichts dieser Dynamik haben mehrere afrikanische Staaten begonnen, ihre Attraktivität strategisch auszubauen und den historischen Appell in konkrete öffentliche Politik umzuwandeln.

Ghana war Vorreiter. 2019 zog die Initiative „Year of Return“ mehr als eine Million Besucher an – ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren enorm: Das Land erzielte in diesem Jahr Tourismuseinnahmen von 3,3 Milliarden Dollar, bei durchschnittlichen Ausgaben von 2.931 Dollar pro Tourist. Gestärkt durch diesen Erfolg setzte Accra den Impuls mit dem Programm „Beyond the Return“ (2020–2030) fort und ging auch juristisch weiter: Im November 2024 wurden 524 Mitglieder der Diaspora eingebürgert, zusätzlich zu mehreren hundert früheren Fällen.

Am weitesten gegangen ist heute wohl Benin. Das Gesetz Nr. 2024-31, verabschiedet am 2. September 2024, erkennt offiziell das Recht auf Rückkehr und Staatsbürgerschaft für Nachfahren subsaharischer Afrikaner an, die während des transatlantischen Dreieckshandels deportiert wurden. Das Verfahren ist konkret und zugänglich: Jede Person, die ihre Abstammung durch einen DNA-Test oder genealogische Dokumente nachweisen kann, erhält die beninische Staatsangehörigkeit gegen eine Gebühr von 100 Dollar innerhalb von drei Monaten Bearbeitungszeit. Eine digitale Plattform, myafroorigins.bj, wurde am 4. Juli 2025 gestartet und ist in vier Sprachen verfügbar: Französisch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch.

Zu den ersten Begünstigten zählen prominente Persönlichkeiten wie die amerikanische Sängerin Ciara, die im Juli 2025 in Cotonou eingebürgert wurde, oder der Regisseur Spike Lee, der zum Kulturbotschafter ernannt wurde.

Andere Länder folgen diesem Beispiel. Sierra Leone verfolgt einen originellen Ansatz mithilfe von DNA-Tests. Seit 2025 können Afro-Nachfahren dort die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn sie eine Verbindung zu historischen Gruppen wie den Mende oder Temne nachweisen. Auch Guinea-Bissau startete im Januar 2025 ein Programm, das Diasporamitgliedern mit familiären Wurzeln in lokalen Ethnien die Staatsbürgerschaft ermöglicht.

Dieser stille Wettbewerb zwischen Staaten zeigt, was Analysten inzwischen als „Diaspora-Diplomatie“ bezeichnen: eine Form von Soft Power, die auf Geschichte basiert, aber auf die Zukunft ausgerichtet ist.

Afrika als neuer Raum der Möglichkeiten

Diese Rückkehr findet auch vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Veränderungen statt. Laut Weltbank erreichten die Geldtransfers der afrikanischen Diaspora nach Subsahara-Afrika im Jahr 2023 insgesamt 54 Milliarden Dollar – ein Zeichen dafür, dass diese Rückkehrbewegungen zu einem wichtigen wirtschaftlichen und strategischen Hebel geworden sind.

Justin Honoré Mondomobe, Experte für Wirtschaftsnachrichtendienste in Kamerun, fasst die Herausforderung so zusammen: „Die Rückkehr der afrikanischen Diaspora wird Aktivierung, Dynamik und Innovation im afrikanischen Unternehmerökosystem fördern – auf gesünderen und nachhaltigeren Grundlagen.“

Unternehmertum, digitale Innovation und Kulturindustrien bieten in vielen Bereichen Möglichkeiten, die anderswo oft fehlen. Für einen Teil der Menschen afrikanischer Herkunft stellt Afrika einen Raum dar, in dem es möglich wird, zu schaffen, zu experimentieren und Einfluss zu gewinnen.

Die Bewegung wird auch durch die Schwierigkeiten in westlichen Ländern verstärkt. Nach Angaben der Vereinten Nationen gehören Menschen afrikanischer Abstammung zu den am stärksten marginalisierten Gruppen westlicher Gesellschaften. Sie sind struktureller Diskriminierung ausgesetzt, die sie von vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausschließt. Für viele erscheint die Rückkehr daher weniger als Bruch, sondern eher als strategische Fortsetzung – eine Möglichkeit, soziales, wirtschaftliches und kulturelles Kapital neu einzusetzen, das lange Zeit eingeschränkt war.

Zwischen Ideal und Realität

Dennoch verlaufen diese Lebenswege nicht ohne Spannungen. Die Rückkehr nach Afrika konfrontiert viele mit komplexeren Realitäten, als sie sie sich aus der Ferne vorgestellt hatten. Kulturelle Unterschiede, die oft unterschätzt werden, können zu Missverständnissen führen. Menschen aus der Diaspora sind zwar historisch mit dem Kontinent verbunden, werden aber nicht immer als Einheimische wahrgenommen. Ihre Integration erfordert Lernen, Anpassung und manchmal auch Selbstkritik.

Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen: bürokratische Hürden, regulatorische Unsicherheiten und ungleiche Infrastruktur. In Ghana berichteten Einheimische beispielsweise, dass der Zustrom neuer Diaspora-Bewohner Spannungen ausgelöst habe – insbesondere wegen steigender Immobilienpreise.

Diese Schwierigkeiten stellen die Dynamik nicht infrage, zeigen jedoch ihre Komplexität. Sie erinnern daran, dass Zugehörigkeit nicht einfach beschlossen werden kann – selbst wenn sie auf einer gemeinsamen Geschichte beruht.

Ein langfristiger Wandel

Über individuelle Lebensgeschichten hinaus verändert diese Bewegung die Beziehungen zwischen Afrika und seinen Diasporas grundlegend. Es geht nicht mehr nur um Geldtransfers oder familiäre Solidarität, sondern zunehmend um den Austausch von Kompetenzen, Ideen und Einflüssen. Die Rückkehr äußert sich konkret in Investitionen in Immobilien, Tourismus, Unternehmertum und kreative Industrien.

Die Rückkehr von Menschen afrikanischer Abstammung nach Afrika ist weder ein kurzfristiger Trend noch ein vorübergehendes Phänomen. Sie ist Teil tiefgreifender Veränderungen der modernen Welt: einer Neudefinition von Mobilität, der Stärkung von Identitäten und einer Neuordnung wirtschaftlicher Gleichgewichte.

Je stärker Afrika seine Rolle behauptet, desto mehr könnte der Kontinent zu einem wichtigen Anziehungspunkt für seine Diasporas werden. Offen bleibt, ob diese Dynamik langfristig Bestand haben und die Spannungen überwinden kann, die sie begleiten.

Eines ist sicher: Afrika ist in Migrationsgeschichten nicht länger nur ein Ausgangspunkt. Es wird immer mehr zu einer bewussten Entscheidung. (Quelle: afrik.com)