DAS Podcast, Afrikapolitik. Analysen. Aspekte – Folge 2: Die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit

In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten über politische, gesellschaftliche und kulturelle Debatten auf dem afrikanischen Kontinent sowie über die deutsch-afrikanischen Beziehungen. Je nach Thema und Gast erscheint der Podcast auf Deutsch, Englisch oder Französisch.
In der aktuellen Folge widmen wir uns der Zukunft der deutschen Entwicklungspolitik:
Ende April hat die Bundesregierung die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Gekürzt wird unter anderem im Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Gleichzeitig wird die Frage, wie sich die Entwicklungszusammenarbeit künftig ausrichtet, derzeit intensiv diskutiert. Was bedeutet das für die Rolle, die Prioritäten und die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit?
Unser Gast ist Sanae Abdi, Mitglied des Deutschen Bundestages und entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.
Hier reinhören auf Spotify oder auf unserer Website! (Deutsche Afrika Stiftung)