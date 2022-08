WCF: Neue Film-Förderempfehlungen – Ägypten, Burkina Faso, Demokratische Republik Kongo und Sudan dabei

In der 36. Jurysitzung des Berlinale World Cinema Fund (WCF) wurden sechs Förderempfehlungen an Projekte aus Ägypten, Burkina Faso, Chile, der Demokratischen Republik Kongo, dem Iran und Kolumbien sowie eine Empfehlung für die Verleihförderung des deutschen Kinostarts eines sudanesischen Films ausgesprochen.

„Gerade jetzt, in Zeiten von Krieg und weltweiten Konflikten, scheint uns die Tätigkeit des WCF besonders wichtig. Der WCF setzt sich für eine Demokratisierung der internationalen Zusammenarbeit ein. Es geht zudem um Filme, die verbinden und nicht abgrenzen und die mit ihren künstlerischen Identitäten überzeugen“, sagt WCF-Leiter Vincenzo Bugno.

Hier die afrikanischen Filme:

Produktionsförderung WCF

Al Djanat, Regie: Aïcha Boro (Burkina Faso). Produktion: Les Productions Metisées (Burkina Faso), Aïcha Boro und Merveilles Productions (Benin), Faissol Gnonlonfin. Dokumentarische Form. Fördersumme: € 30.000

Vorgesehene zusätzliche Förderung durch WCF ACP: € 60.000

The Settlement, Regie: Mohamed Rashad (Ägypten). Produktion: Hassala Films (Ägypten), Hala Lotfy. Spielfilm. Fördersumme: € 30.000

Un reptile par habitant, Regie: Zeka Laplaine (Demokratische Republik Kongo). Produktion: Bakia Films (Demokratische Republik Kongo), Zeka Laplaine und Set Bet Productions (Senegal), Sokhna Sene. Spielfilm.Fördersumme: € 40.000

Vorgesehene zusätzliche Förderung durch WCF ACP: € 80.000

Verleihförderung

You Will Die At Twenty (Mit 20 wirst du sterben), Regie: Amjad Abu Alala (Sudan). Verleih: missingFILMs Acrivulis & Severin (Deutschland), Christos Acrivulis. Spielfilm.

Fördersumme: € 8.000

Deutscher Kinostart: 25. August 2022

(Bild: geralt/Pixabay)