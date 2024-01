Will Smith beschenkt einen Mann aus Guinea, der 4.000 km mit dem Fahrrad zurückgelegt hat, um seine Traumuniversität zu erreichen

Hollywood-Schauspieler Will Smith hat einem Studenten aus Guinea, der in vier Monaten 4000 km mit dem Fahrrad durch Westafrika gefahren ist, um einen Studienplatz an seiner Traumuniversität in Ägypten zu bekommen, ein Überraschungsgeschenk gemacht, berichtet die BBC.

Im September letzten Jahres berichtete die BBC über die beschwerliche Reise von Mamadou Safayou Barry von seinem Heimatland Guinea bis zur renommierten Al-Azhar-Universität in Kairo, wo er schließlich mit einem Stipendium aufgenommen wurde. Nachdem Smith den BBC-Artikel gelesen hatte, beschloss er, Barry einen Laptop und ein neues Fahrrad zu schenken. Der Schauspieler erklärte, er sei von Barry „tief bewegt und inspiriert“ gewesen und habe ihm die Dinge aus folgenden Gründen geschenkt: „Ich möchte Teil der nächsten Phase sein. Ich möchte Sie auf Ihrer Reise unterstützen, ich möchte, dass die Welt Ihre Geschichte hört“.

In einem virtuellen Gespräch, das auf dem YouTube-Kanal des Schauspielers veröffentlicht wurde, sagte Smith zu dem Studenten: „Ich weiß, dass Ihre Frau und Ihre Tochter noch in Guinea sind, also habe ich Reisegutscheine für Sie, mit denen Sie hin- und herreisen oder Ihre Frau und Ihre Tochter mitnehmen können“.

Der Schüler war völlig perplex, als er mit dem Men in Black-Star sprach. „Das ist Will Smith!“, sagte Barry und lächelte. „Ich liebe Ihre Filme sehr“. „Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll“.

Im Mai 2023 Jahres reiste der 25-Jährige aus dem westafrikanischen Guinea an die angesehene ägyptische Al-Azhar-Universität, in der Hoffnung, dort angenommen zu werden. Der verheiratete Vater eines Kindes konnte sich den Flug nicht leisten, also schwang er sich auf sein Fahrrad und radelte vier Monate lang durch Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Niger und den Tschad. Er durchquerte Regionen, in denen dschihadistische Kämpfer häufig Anschläge organisieren und die Schauplatz mehrerer Militärputsche waren. Er wurde dreimal ohne triftigen Grund festgenommen und inhaftiert – zweimal in Burkina Faso und einmal in Togo.

Barrys Glück wendete sich jedoch, als er den Tschad erreichte. Ein Journalist interviewte ihn und veröffentlichte seine Geschichte online, was einige barmherzige Samariter dazu veranlasste, ihm einen Flug nach Ägypten zu finanzieren.

In Kairo angekommen, wurde ihm ein Platz an der Universität, zunächst für islamische Studien und später für Ingenieurwesen, sowie ein Vollstipendium angeboten. (Bild: TechCrunch auf wikipedia)