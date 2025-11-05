Wo wurde Zohran Mamdani, New Yorks jüngster Bürgermeister seit 100 Jahren, geboren?

New York Citys Bürgermeisterwahl wurde soeben abgeschlossen – und ein Kandidat mit afrikanischen Wurzeln ist als Sieger hervorgegangen. Zohran Mamdani, der neue Bürgermeister, wurde in einer afrikanischen Hauptstadt geboren.
Der Sohn des renommierten Wissenschaftlers Mahmood Mamdani und der international bekannten Filmregisseurin Mira Nair wurde in Ugandas Hauptstadt Kampala geboren. Demzufolge ist Mamdani Immigrant und außerdem die jüngste Person seit mehr als einem Jahrhundert, die das Amt des Bürgermeisters des „Big Apple“ übernimmt. Mit gerade einmal 34 Jahren wird er damit die bevölkerungsreichste Stadt der USA führen, die nach manchen Schätzungen auch die wirtschaftsstärkste Stadt der Welt ist.
Seine Familie hat südasiatische (indische) Wurzeln. Sie lebten zunächst in Uganda, später in Kapstadt, bevor sie nach New York übersiedelten, als Zohran sieben Jahre alt war.
Mamdani beschreibt seine Kindheit als vergleichsweise privilegiert, betont jedoch, dass er schon früh politisch für soziale Ungleichheit in New York sensibilisiert wurde. Seine kulturelle und politische Identität spiegelt seine Erziehung auf mehreren Kontinenten wider. Er besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft von Uganda und den USA.
Sein Hintergrund – in Uganda geboren, südasiatischer Herkunft, muslimisch, in Afrika und New York aufgewachsen – prägte sein öffentliches Image ebenso wie die politische Diskussion rund um seine Kampagne. Er besuchte die Bronx High School of Science und studierte später Africana Studies am Bowdoin College.
Im Jahr 2025 gab er seine Ehe mit Rama Duwaji öffentlich bekannt. (Quelle: Newsletter Businessinsider)