Zum Afrikatag 2021: Junge Aktivist*innen aus Afrika und Europa fordern eine Partnerschaft auf Augenhöhe

Europa und Afrika haben eine lange, bewegte Geschichte – politisch, wirtschaftlich und kulturell. Doch die Beziehung zwischen den beiden Kontinenten ist, vor allem aufgrund von Relikten der Kolonialisierung, immer noch nicht ausgewogen. Sie ist geprägt von einer Geber-Empfänger-Mentalität, Abhängigkeiten und strukturellen Ungleichheiten, obwohl sie so viel mehr sein könnte als das: eine ausgewogene, gerechte und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft.

Daher fordern am Afrikatag, dem Erinnerungstag der Gründung der Afrikanischen Union (AU), 40 junge afrikanische & europäische Aktivist*innen der Entwicklungsorganisation ONE eine Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Afrika und Europa. Dazu gehören eine gerechtere Handelspolitik und eine global gedachte Gesundheitspolitik, zu der gerade in Zeiten der Corona-Pandemie eine weltweit faire Impfstoffverteilung zählt. https://www.one.org/international/blog/young-activists-africa-europe-partnership/

Die Aktivist*innen wollen der Jugend und deren Forderungen laut und deutlich Gehör verschaffen. Die Entscheidungen, die von den führenden Politiker*innen getroffen werden, prägen die Zukunft beider Kontinente – junge Menschen in Afrika und Europa sind davon am längsten betroffen. Es ist an ihnen, die politischen Entscheidungsträger*innen zur Verantwortung zu ziehen und über ihre gemeinsame Zukunft mitzubestimmen.

Besonders mit Blick auf die Bundestagswahl appellieren die Anti-Armuts-Aktivist*innen aus Deutschland, die ONE-Jugendbotschafter*innen, im Rahmen der “ONE Vote”-Kampagne an die nächste Bundesregierung, sich für eine Partnerschaft auf Augenhöhe einzusetzen und eine kohärente, alle Ressorts übergreifende Afrikastrategie zu formulieren. Um eine vielfältigere Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem afrikanischen Kontinent zu ermöglichen, darf Afrika nicht länger nur entwicklungspolitisch Priorität haben. Langfristige Partnerschaften und Investitionen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Innovation und Nachhaltigkeit, bergen enormes Potential für beiderseitiges Lernen und eine resilientere globale Gemeinschaft.

In [Zahl] Videos präsentieren jeweils ein*e Aktivist*in aus Afrika und Europa ihre Forderungen und ihre Vorstellung einer Afrika-Europa-Partnerschaft der Zukunft. (ONE)

Hier die Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=6Zr_Kt7a1q0

https://www.youtube.com/watch?v=cTX9nrRuRWw (mit Carla aus Deutschland) https://www.youtube.com/watch?v=gLySaw6Kp1c

https://www.youtube.com/watch?v=rXPmLU__dZg

https://www.youtube.com/watch?v=ydTHLgwiQjw

https://youtu.be/d4n3Tqd7fEk

https://youtu.be/al7pO3XIFGI

https://youtu.be/0EjHCqB7X2M

https://youtu.be/2dxrDkJOwj8

Link zur gesamten Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PL6LFs_QnWsyt2kO7V1m7xHEvG33bfzZM_