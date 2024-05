Zwei Kinotipps ab 23. Mai 2024

Einhundertvier (OmU)

Das leere Grab

In dieser Echtzeit-Dokumentation wird gezeigt, wie die Seenotrettung 104 Geflüchtete in Sicherheit bringt. Dabei wird erfahrbar, wie nervenaufreibend die Rettung ist und wie lange es dauert, die Menschen aus der Gefahrensituation zu bergen. Tagelang dürfen sowohl die Retter, als auch die Geflüchteten nicht an Land, da das Schiff keine Erlaubnis bekommt, in den Hafen einzufahren.

Das leere Grab

Eine dunkle Zeit in der deutschen Geschichte: Während der Kolonialzeit haben deutsche Kolonialisten Unmengen an menschlichen Gebeinen nach Deutschland gebracht. Zwei tansanische Familien kämpfen darum, die sterblichen Überreste ihrer Vorfahren nach Tansania zu überführen. John und Cesilia Mbano, sowie Felix und Ernest Kaaya müssen sich mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen, damit die Gräber ihrer Ahnen nicht länger leer bleiben.