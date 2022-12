3 Reiseziele in Afrika von der Welttourismus-Organisation als „Beste Tourismusdörfer 2022“ ausgezeichnet

Die Welttourismusorganisation (WTO) hat die 32 besten Tourismusdörfer der Welt gekürt. Nominiert werden konnten alle Dörfer, die von traditionellen Tätigkeiten wie Land- und Forstwirtschaft geprägt sind und den Tourismus als zusätzliches Instrument zur Förderung und Erhaltung ihres kulturellen Erbes und zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus nutzen.

Dieses Jahr erhielten das Choke Mountains Ecovillage, Äthiopien, sowie Ksar Elkhorbat und Moulay Bouzerktoun in Marokko die Auszeichnung.

Der Choke Mountain ist der dritthöchste Berg in Äthiopien und liegt 300 km nordwestlich der Hauptstadt Addis Abeba. Das prämierte Ökotourismusdorf hat eine nachhaltige Landbewirtschaftung entwickelt und fördert Solarenergie, Biogas und Abfallwirtschaft. Die örtliche Bauerngemeinschaft in diesem Dorf lebt in Harmonie, indem sie die Ideologie des Mulu-Ökodorfes anwendet, die den fairen Handel, die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus, eine nachhaltige Kultur und den Naturschutz fördert. Darüber hinaus strebt das Dorf einen starken gemeinschaftsbasierten Tourismusansatz an, indem es regelmäßige Gemeinschaftsveranstaltungen koordiniert und ausrichtet. Die Dorfbewohner verfügen über das Wissen und die Ausrüstung, um eine Reihe von Naturprodukten wie Honig, Bier, Heilkräuter, Gemüse, Kaffee usw. für Einheimische, Tourismusanbieter und Besucher zu produzieren.

Ksar Elkhorbat: Ökotourismus im Todra-Tal (Marokko)

50 km östlich von Tinghir im Todra-Tal liegt El Khorbat Oujdid, ein altes Ksar (befestigtes Dorf), das im 19. Jahrhundert aus Lehm gebaut und kürzlich dank internationaler Zusammenarbeit restauriert wurde. Die Hälfte der Häuser in El Khorbat sind noch bewohnt. Andere wurden saniert und erhielten eine neue Funktion: ein Gästehaus, ein Museum, eine Werkstatt für Frauenhandwerk etc.

Ziel ist es, den Ökotourismus zu nutzen, um ein historisches und künstlerisches Erbe von unermesslichem Wert zu bewahren: die Kasbahs aus Lehm. El Khorbat wurde so zum idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Oasen Südmarokkos, die Todra- und Gheris-Schlucht, die Straße der tausend Kasbahs und zu den großen Dünen von Merzouga.

Dieses Projekt für nachhaltigen Tourismus wurde 2002 von den drei Partnern Ahmed Ben Amar, Joan Castellana und Roger Mimó ins Leben gerufen. Sie arbeiten mit der Association El Khorbat pour le Patrimoine et le Développement Durable zusammen, um die Lebensbedingungen der Bewohner zu verbessern und die Entwicklung der Oase voranzutreiben.

Moulay Bouzerktoun ist ein kleines Fischerdorf an der westlichen Atlantikküste in der Provinz Essaouira, 25 km nördlich von Essaouira in der Region Marrakech-Tensift-Al Hauz in Marokko. Moulay Bouzerktoun ist für seine Wellen und den konstanten Wind bekannt geworden, wodurch sich das Dorf zu einem Surfer-Hotspot entwickelt hat, was dem dörflichen Tourismus zugutekommt.