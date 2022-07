4. Africa Youth in Tourism Innovation Summit in Namibia – Ein Gipfeltreffen für innovative Ideen und Technologien

Vom 27. bis 29. Juli 2022 treffen sich nationale sowie internationale Tourismusexperten, afrikanische Jungunternehmer, politische Entscheidungsträger, KMUs, Start-ups, Studierende, Unternehmer und Regierungsbeamte zum afrikanischen Tourismusgipfel und Innovationswettbewerb in Namibia.

Rund 250 Teilnehmer: innen nehmen persönlich am 4. Africa Youth in Tourism Innovation Summit (AYTIS) & Challenge im Safari Conference Centre in der namibischen Hauptstadt teil, während sich weitere 1.600 Teilnehmer: innen virtuell dazuschalten. AYTIS ist die einzige panafrikanische Tourismus-Veranstaltung für Jungunternehmer: innen und Start-ups. Das dreitägige Event wird von Africa Tourism Partners in Zusammenarbeit mit der UNWTO (UN World Tourism Organization) veranstaltet. Die Schirmherrschaft übernehmen das Namibia Tourism Board und das namibische Ministerium für Umwelt, Forst und Tourismus.

Im Wettbewerb werden einer hochkarätigen Jury, bestehend aus führenden Vertreter: innen der Branche, innovative Ideen und Lösungen zur Stärkung der Reise-, Tourismus- und MICE-Branche präsentiert. Im Rahmen des Gipfels werden die fünf Finalisten der Africa Youth in Tourism Innovation Challenge Branchenführern, Mentoren, potenziellen Geldgebern und Partnern vorgestellt.

Das Gipfeltreffen dient der Förderung von afrikanischen Jugendlichen, Start-ups und Kleinunternehmen, damit sie im globalen Tourismus-Ökosystem sowohl eine gute Chance bekommen als auch ihren Beitrag für eine positive Veränderung der Branche leisten können. Das soll durch die Schaffung von Netzwerken, Unterstützung bei Neugründungen sowie einem erhöhten Angebot von Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Reisen, Tourismus, Gastgewerbe, Luftfahrt, Naturschutz und verwandten Branchen und Teilsektoren erzielt werden.

„Die AYTIS ist eine wunderbare Veranstaltung, die nicht nur zur Förderung des Tourismus, sondern auch zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der afrikanischen Jugend beiträgt. Mit dieser Veranstaltung werden vielen Menschen Chancen und Potenziale geboten, die ihnen ansonsten verwehrt bleiben würden. Daher freuen wir uns sehr über das rege Interesse und die zahlreichen innovativen und kreativen Ideen.“, sagt Matthias Lemcke, Acting Area Manager Europe & Manager Marketing and PR Europe des Namibia Tourism Board.

Zu den wichtigsten Akteur: innen, Unterstützer: innen und Teilnehmer: innen gehören Unternehmen, internationale Entwicklungsorganisationen, Finanzinstitute, für Jugend, Sport und Freizeit zuständige Ministerien, Bildungszentren, Universitäten, Organisationen der Zivilgesellschaft, Investoren und Gründerzentren. Andere sind Freizeittourismus-, Geschäftstourismus- und MICE-Organisationen, die an der Nachfolgeplanung und Jugendentwicklung in ganz Afrika interessiert sind. (kprn)