44 Länder, davon über 30 in Afrika, benötigen externe Hilfe, um ihren Nahrungsmittelbedarf zu decken

44 Länder weltweit, darunter über 30 in Afrika, benötigen weiterhin externe Hilfe, um ihren Nahrungsmittelbedarf zu decken, warnt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

Laut diesem neuesten Dokument aus der Reihe „Ernteaussichten und Ernährungssituation“ stellt die UNO-Agentur fest, dass Konflikte und Dürre die Ernährungsunsicherheit in mehreren Regionen der Welt, insbesondere in Ost- und Westafrika, verschärfen. Insgesamt geht die FAO davon aus, dass weltweit 44 Länder ( in Afrika, Asien und in der Region Amerika und Karibik) auf externe Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind.

Die afrikanischen Länder, die externe Nahrungsmittelhilfe benötigen, sind folgende: Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kongo, Dschibuti, Eritrea, Eswatini, Äthiopien, Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Tansania, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Südsudan, Tschad, Sambia, Simbabwe und Uganda. (FAO, Foto: Aamir Mohd Khan auf Pixabay)

HIER der komplette Bericht.