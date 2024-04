Ablehnungsquoten bei Schengen-Visa: Afrikanische Länder vorn

Die Beantragung eines Visums ist in der Regel das erste Hindernis, auf das man stößt, wenn man reisen möchte. In Afrika empfinden einige Länder das Verfahren als frustrierend, da ihnen in erschreckend hohem Maße Visa verweigert werden. Zum Vergleich: 70 % der 10 Länder mit den höchsten Ablehnungsquoten bei der Einreise in den europäischen Schengen-Raum (der 29 Länder umfasst) sind afrikanische Länder.

Eine der Gruppen, die am stärksten von der Ablehnung eines Visums betroffen sind, sind die Unternehmer. Hart arbeitende Geschäftsleute, die manchmal, je nach Region, in der sie geboren sind, mit der Behinderung ihres Geschäftswachstums konfrontiert sind, weil sie nicht in der Lage sind, außerhalb ihrer Grenzen zu expandieren.

Diese Einschränkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten behindert nicht nur das Wachstumspotenzial afrikanischer Unternehmen, sondern führt auch zu einem Kreislauf der Abhängigkeit von den heimischen Märkten.

Abgesehen von der Suche nach wirtschaftlichen Möglichkeiten wurde einigen Afrikanern in bestimmten Regionen, die zu Urlaubs- oder Bildungszwecken oder einfach nur zu Besuchszwecken reisen wollten, das Visum verweigert.

Es entsteht auch ein Gefühl der Isolation, wenn einem die Einreise in eine fremde Region verweigert wird. Daher müssen die Regierungen konzertierte Anstrengungen unternehmen, um die Visaliberalisierung zu fördern, die Antragsverfahren zu straffen und diskriminierende Praktiken zu bekämpfen.

Einem aktuellen Bericht von Henley and Partners zufolge, der eine Rangliste der zehn Länder mit den höchsten Ablehnungsquoten bei Schengen-Visa aufstellt, „entfielen sieben der zehn Länder mit den höchsten Ablehnungsquoten bei Schengen-Visa im Jahr 2022 auf Afrika“.

„Weltweit ist die absolute Zahl der Schengen-Visumanträge von 16,7 Millionen im Jahr 2014 auf 7,6 Millionen im Jahr 2022 gesunken, was einem Rückgang von fast 9 Millionen Anträgen entspricht. Mit anderen Worten, die weltweite Zahl der Schengen-Visumanträge ging um fast 54,7 % zurück“, heißt es in dem Bericht.

Afrikanische Visumantragsteller sind jedoch im Vergleich zu Antragstellern aus anderen Regionen mit strengeren Beschränkungen konfrontiert, was zu einer unverhältnismäßig hohen Ablehnungsquote führt. Im Jahr 2022 führte Afrika die Liste der Ablehnungen mit 30 % oder einem Drittel aller bearbeiteten Anträge an, obwohl es die geringste Anzahl von Visumanträgen pro Kopf der Bevölkerung aufwies“, so der Bericht weiter.

Hier die 5 afrikanischen Länder mit den höchsten Ablehnungsquoten bei Schengen-Visa. Die beiden anderen Länder auf der Liste sind Guinea und Mali mit einer Ablehnungsquote von 40,6 % bzw. 39,9 %.

(Quelle: Newsletter Business Insider)