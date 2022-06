Abwanderung afrikanischer Fachkräfte: „90 % meiner Freunde wollen weg“

Eine neue Umfrage unter mehr als 4.500 jungen Menschen in Afrika im Alter von 18 bis 24 Jahren hat ergeben, dass 52 % von ihnen in den nächsten Jahren eine Auswanderung in Erwägung ziehen würden. Die BBC sprach mit fünf jungen Menschen in Nigeria und Südafrika, die angaben, sich in ihren Ländern nicht sicher zu fühlen und keinen Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten zu haben. In Ghana allerdings sieht das Bild ganz anders aus.

„Die Unsicherheit in Nigeria ist so entsetzlich“, sagt der 18-jährige Ayoade Oni aus Lagos. Das ist einer der Hauptgründe, warum er Nigeria verlassen will.

Letztes Jahr wäre er beinahe am helllichten Tag entführt worden. Er war auf dem Heimweg von der Telefonwerkstatt, als ihn eine Bande ansprach und die Herausgabe seiner Habseligkeiten verlangte. Er wehrte sich und „lief sehr schnell“, um zu versuchen, zu entkommen. Er dachte, er hätte einen Zufluchtsort gefunden, als er auf ein nahe gelegenes Geschäft stieß, in dem sich Menschen befanden, die versuchten, ihn hineinzulocken und ihm sagten, er sei bei ihnen sicher. Aber es war eine Falle.

