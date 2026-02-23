Ägypten entdeckt 4.300 Jahre alten Körper, in reines Gold gehüllt, in einem Kalksteinsarg

Archäologen in der Nekropole von Saqqara entdeckten eine 4.300 Jahre alte Mumie, die in Gold eingefasst in einem versiegelten Kalksteinsarg lag – unbeachtet seit mehr als vier Jahrtausenden.
Das Grab, identifiziert als Heka-shepes durch den renommierten Ägyptologen Zahi Hawass, stammt aus der 5. und 6. Dynastie des Alten Reiches. Der Körper war mit Blattgold umwickelt – ein Luxus, der nur Privilegierten vorbehalten war und zeigt, wie eng Gold im alten Ägypten mit Göttlichkeit, Rang und ewigem Leben verbunden war.
Der Zeitpunkt ist strategisch: Die Entdeckung fällt mit der Erweiterung des Grand Egyptian Museum zusammen, das bereits Besucher in der Nähe der Giza Pyramids empfängt. (Quelle: africa.businessinsider)