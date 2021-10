Äthiopien: Ethiopian Airlines des Kriegswaffentransports beschuldigt

Der amerikanische Sender CNN strahlte am Mittwoch, den 6. Oktober 2021, eine Untersuchung aus, die zu dem Schluss kam, dass die Fluggesellschaft im Jahr 2020 Waffen und Munition transportiert hat, die im Krieg in Tigray eingesetzt wurden. Ethiopian Airlines bestreitet dies.

In dem Bericht enthüllte der amerikanische Fernsehsender CNN anhand von Dokumenten, Fotos und Augenzeugenberichten, dass Ethiopian Airlines dem äthiopischen Verteidigungsministerium bei mindestens sechs Gelegenheiten zwischen dem 9. und 28. November 2020 den Transport von Militärgütern (Waffen und Munition) im Wert von Zehntausenden von Dollar nach Eritrea an Bord der Boeing ihrer kommerziellen Linien in Rechnung gestellt hätte. Dies ist ein klarer Verstoß gegen das internationale Luftverkehrsrecht, das den Schmuggel von Waffen für militärische Zwecke in zivilen Flugzeugen verbietet.

Als Reaktion auf diese schwerwiegenden Anschuldigungen versicherte die renommierte Fluggesellschaft, der Stolz Äthiopiens, in einer Erklärung, dass sie „alle nationalen, regionalen und internationalen Luftfahrtvorschriften strikt einhält“.

Vor allem aber erklärte sie, dass sie „nach ihrer Kenntnis und ihren Aufzeichnungen“ auf keiner ihrer Strecken mit einem ihrer Flugzeuge „Kriegswaffen transportiert“ habe.