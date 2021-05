Africa Day @home beim DOK.fest München 2021: Drei Filme aus und über Afrika und Podiumsdiskussion im Online-Programm

Deutschlands größtes Dokumentarfilmfestival kommt wieder zu Ihnen nach Hause! DOK.fest München 2021 @home zeigt vom 05. bis 23. Mai eine Auswahl der besten internationalen Dokumentarfilme auf der digitalen Leinwand @home. 131 Filme aus 43 Ländern auf Ihrem Bildschirm: Wir präsentieren großes Dokumentarfilmkino in unseren Wettbewerben und weitere Film-Highlights in den Programmsektionen. Das virtuelle Rahmenprogramm mit Eröffnung und Filmgesprächen garantiert ein digitales Festivalgefühl.

Neben drei Afrika-Filmen präsentieren wir online und live eine Podiumsdiskussion – unser Thema in diesem Jahr: Moving Beyond Diversity.

Podiumsdiskussion: Moving Beyond Diversity

Mai 2021, 18.00 bis 19.00 Uhr

@home, live auf unserer Website

In englischer Sprache

Ausgehend vom Afrikatag entwickeln wir beim DOK.forum ein Panel mit dem Titel „Kill the Documenatry as We Know It“ und ein Workshop Perspektiven für antirassistisches Arbeiten im Dokumentarfilm.

Der Afrikatag beim DOK.fest München lädt zu einer anderen, differenzierteren Sichtweise auf den afrikanischen Kontinent ein. Drei Filme aus und über Afrika werden im Online-Programm des DOK.fest München 2021 @home zu sehen sein. Und auch die Podiumsdiskussion bringen wir in diesem Jahr zu Ihnen nach Hause – online und live. Unser Thema: Moving Beyond Diversity.

Alle Details und Preise etc. HIER. (DokFest München.de)