Afrika-CD-Tipp: Skandinavischer AfroJazz von Dawda Jobarteh

„One of West Africa’s biggest musical treasures from Gambia’s most famous griot family“

„Do you know a place called Flekkerøy?“ ist ein atmosphärisches, jazziges Album mit viel Raum für Improvisationen für die westafrikanische Kora und die – skandinavische Landschaften hervorzaubernde – Trompete von Gunnar Halle.

Der Titel des Albums bezieht sich auf die kleine norwegische Insel „Flekkerøy“, für Dawda Sinnbild für Schönheit und Kontemplation, ein Zustand des Geistes und ein Ort der Besinnung.

Die acht Titel des Albums sind ein Mix aus Jobartehs eigenen Kompositionen und Covern von Don Cherrys „Togo“ und Thelonious Monks „Jackie-ing“. (nuzzcom)