Afrika: Facebook kritisiert Internetausfälle auf dem Kontinent

Kontraintuitiv, Menschenrechte verletzend, Demokratie unterminierend, Rede- und Meinungsfreiheit verletzend… so beschreibt Facebook die langwierigen Ausfälle des Internets und des sozialen Netzwerks zwischen Januar 2020 und Februar 2021 in Tansania, Tschad, Äthiopien und Uganda., berichtet das Online-Magazin AITN.

Janet Kemboi, Sprecherin für Ostafrika des Social-Media-Giganten, prangerte an, wie Internetausfälle in Afrika den Zugang zu Diensten wie Facebook, Instagram und WhatsApp unterbrechen: „Wir lehnen Schließungen, Drosseln und andere Unterbrechungen des Internets entschieden ab. Wir sind sehr besorgt über den Trend in einigen afrikanischen Ländern. Selbst vorübergehende Unterbrechungen von Internetdiensten haben enorme negative menschenrechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen“, sagte sie.

Sie wies darauf hin, dass solche Situationen ein Hindernis für die Entwicklung von Startups sind. In der Tat hängen sie weitgehend von der Konnektivität ab, um Zugang zu globalen Märkten zu erhalten. Dies ist im weiteren Sinne ein Problem für das Wachstum der digitalen Wirtschaft in Afrika.