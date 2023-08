Afrika-Flugreisen: Chaos am Himmel

Mitten in der Sommerzeit führt die Schließung des nigrischen Luftraums, die von den Putschisten am gestrigen Sonntag verhängt wurde, zu zahlreichen Verspätungen und Annullierungen bei Abflügen und Ankünften von europäischen Flughäfen.

Air France am stärksten betroffen

Die Entscheidung des aufständischen Militärs, das seit einer Woche an der Macht ist, zwang zahlreiche Fluggesellschaften, darunter Air France, Flüge umzuleiten oder sogar zu streichen. Die Flüge nach Niamey werden bis auf weiteres eingestellt, während die Verbindungen nach Bamako (Mali) und Ouagadougou (Burkina Faso) bis einschließlich 11. August unterbrochen werden. Diese Schließung kommt anderen Problemen des afrikanischen Luftraums hinzu, insbesondere in Libyen und im Sudan, wobei einige Flüge Umwege von bis zu 1000 Kilometern (620 Meilen) in Kauf nehmen müssen.

Ein weiterer schwerer Schlag für die französische Fluggesellschaft, die mit 33 Zielen und mehr als 3 Millionen Passagieren pro Jahr (ohne Nordafrika) nach wie vor der wichtigste Anbieter zwischen Europa und Afrika ist. Was die Sicherheit anbelangt, so erklärte Air France bereits im Frühjahr, dass sie „die Entwicklung der geopolitischen Lage in den von ihr bedienten Gebieten – darunter Mali – ständig verfolgt, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Flugsicherheit zu gewährleisten“.

Alle Fluggesellschaften mussten sich anpassen

Aber Air France ist nicht die einzige. Die Nachtflüge von Virgin Atlantic und British Airways wurden zum Auftanken nach Lagos umgeleitet. So mussten die Passagiere des Airbus A380 von British Airways, der von Johannesburg nach London Heathrow flog, einen zehnstündigen „Flug ins Nirgendwo“ über sich ergehen lassen, als der Luftraum über Niger spät in der Nacht von Sonntag auf Montag plötzlich geschlossen wurde. Andere Flüge zwischen dem Vereinigten Königreich und Südafrika wurden umgeleitet oder umgeleitet, um zusätzlichen Treibstoff aufzunehmen, oder kehrten aufgrund der Luftraumschließung an ihren Ausgangspunkt zurück.

Auch andere Fluggesellschaften leiteten einige Strecken um. So änderte bereits heute Morgen der Flug Air Belgium, Brüssel – Johannesburg, seinen Kurs, während der Flug Turkish Airlines, Lagos – Istanbul, westlich von Niger umgeleitet wurde. British Airways, Lufthansa, Swiss und Virgin änderten die Routen ihrer Flüge.

Die Schließung des Luftraums in Niger hat auch Auswirkungen auf 12 der 17 afrikanischen Ziele von Brussels Airlines. Die betroffenen Flüge werden umgeleitet, um Niger zu meiden, wie die Fluggesellschaft der Agentur Belga am Montag mitteilte. Die Fluggesellschaft nutzt den Luftraum von Niger normalerweise als Korridor für Flüge nach Zentral- und Ostafrika. So sollten alle Flüge durchgeführt werden, aber ihre Dauer würde sich aufgrund der Umleitung von eineinhalb bis dreieinhalb Stunden verlängern. Ebenfalls laut Brussels Airlines könnten die Flüge auch eine Zwischenlandung zum Auftanken einlegen müssen. Die Fluggesellschaft und ihre Muttergesellschaft Lufthansa geben an, die Situation genau zu verfolgen. (Quelle: lesfrancais.press)