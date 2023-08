Politische Lage in Niger: Die Staatschefs der ECOWAS planen ein weiteres Gipfeltreffen

Der Präsident Nigerias, Bola Ahmed Tinubu, der auch amtierender Präsident der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) ist, berief am gestrigen Montag, einen weiteren Sondergipfel zur politischen Lage in Niger ein.

Dieser Gipfel wird am Donnerstag, den 10. August 2023, in Abuja stattfinden. Die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS werden bei diesem Treffen die politische Lage und die jüngsten Entwicklungen in Niger prüfen und diskutieren.

Diese Ankündigung erfolgte nach Ablauf eines einwöchigen Ultimatums, das die regionale Organisation den nigrischen Militärbehörden am Sonntag, den 30. Juli, gestellt hatte. Die ECOWAS hatte erklärt, dass sie eine „Gewaltanwendung“ nicht ausschließe, und eine Wirtschaftsblockade angeordnet.