Afrika-Kuriosum des Tages/Mallorcazeitung: Falscher Diamantenhändler „mit Kontakten in Sierra Leone“ betrügt Ehepaar um 400.000 Euro

„Ich bin ein afrikanischer Prinz und will mein Vermögen aus dem Land schaffen. Wenn Sie mir eine kleine Bearbeitungsgebühr überweisen, schenke ich Ihnen Millionen Euro.“ Spam-E-Mails wie diese hat wohl jeder schon einmal bekommen.

In solchen Fällen sollte man umgehend auf Löschen drücken und gar nicht erst antworten. Ein Ehepaar auf Mallorca biss allerdings an den Köder an. Es war keine Mail, sondern der Betrüger stellte sich persönlich vor und verschwand mit 400.000 Euro. In der kommenden Woche entscheidet ein Richter in Palma de Mallorca über die Angelegenheit.

