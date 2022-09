Marokko: Ikone der Frauenrechtsbewegung Aicha Chenna verstorben

Aicha Chenna, die Frauenrechtlerin, die zur ersten Generation marokkanischer Frauen gehörte, die sich den Kampf für die Gleichberechtigung und die Förderung der Frauenrechte in Marokko auf die Fahne geschrieben haben, ist am Samstag im Alter von 81 Jahren verstorben und wurde am Sonntag beigesetzt, berichtet die Northafricapost.

Aicha Chenna wurde am 14. August 1941 in Casablanca geboren. Sie ging nach Marrakesch, bevor sie 1953 nach Casablanca zurückkehrte. Als vaterlose Frau studierte sie Krankenpflege und arbeitete anschließend als Moderatorin für Gesundheits- und Sozialerziehung im Gesundheitsministerium. Schon früh musste sie sich mit gefährdeten Frauen und Themen befassen, die als gesellschaftliche und religiöse Tabus galten. Sie hinterlässt ein wertvolles Vermächtnis in Sachen Frauenrechte, da sie eine der prominentesten Verfechterinnen dieser Rechte war und sich unermüdlich für die Stärkung von Frauen, insbesondere von alleinerziehenden Müttern, einsetzte und Initiativen ergriff.

Es war eine schwierige Aufgabe. Alleinerziehende Mütter werden in der marokkanischen Gesellschaft geächtet, und das gilt auch für ihre unehelichen Kinder. Doch Aicha Chenna schaffte es, allen Schwierigkeiten zu trotzen, und aus purer Entschlossenheit stellte sie sich jeder Kritik.

Im Jahr 1985 gründete sie die Association Solidarité féminine (ASF), die sich für die Rechte der Frauen und verlassener Kinder einsetzt. Es war die erste Vereinigung in Marokko, die Ausbildungs- und Alphabetisierungskurse anbot, um alleinstehenden Müttern und Vergewaltigungsopfern, die oft von ihren Familien und der Gesellschaft verstoßen wurden, finanzielle und berufliche Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Aicha machte den Einsatz für alleinerziehende Mütter zu einem lebenslangen Kampf, um diesen Frauen die Rechte zu gewähren, die sie nicht hatten, so wie sie auch für den Status unehelicher und verlassener Kinder und von Inzestopfern kämpfte.

Der Aktivismus von Aicha Chenna, der auf nationaler und internationaler Ebene anerkannt wurde, wurde von König Mohammed VI. unterstützt. Sie sagte einmal: „Der König hat mir seinen Segen gegeben und mir den Schlüssel zum Erfolg meiner Mission gegeben. Seine Ermutigung, seine große Sorge und seine großzügigen Gesten stärken meine Überzeugung und geben mir jeden Tag die Kraft und den Mut, weiterzumachen.“

Für ihr bemerkenswertes Engagement wurde sie 2009 mit dem Opus-Preis in Höhe von 1 Million Dollar ausgezeichnet, der nach ihren Worten dazu dienen soll, die Arbeit ihrer Stiftung auch nach ihrem Tod fortzusetzen.

„Marokko hat heute ein Symbol des feministischen Menschenrechtskampfes verloren … Aicha Chenna war die Mutter aller, und ihre Leistungen im Bereich der Menschenrechte werden für alle Marokkanerinnen und Marokkaner eine Quelle des Stolzes bleiben“, kommentierte die Universitätsprofessorin und Soziologieforscherin Somaya Noaman Guessous.

Aicha Chenna, die „Mutter Courage“, die auf Kosten ihrer Zeit und ihres Privatlebens große Opfer für alleinerziehende Mütter brachte, um deren Würde zu bewahren, außerehelichen Kindern zu ihrem Recht zu verhelfen und schwachen Gruppen, insbesondere den Frauen, Gehör zu verschaffen, wird immer als Ikone des Feminismus und Aktivismus in Marokko und darüber hinaus in Erinnerung bleiben.