Afrika-Kuriosum des Tages / Tunesien: Nazi-Gruß und Banner mit Hitlers Konterfei bei Gymnasialfeier

Angehende Abiturienten des Fachbereichs Wirtschaft in einem Gymnasium in El Mourouj / Tunesien veranstalteten am 25. Januar eine Feier in ihrer Schule. Bei diesem Anlass verherrlichten sie den „Führer des Dritten Reichs“, berichtet Business News Tunesien.

Mit Rauchbomben in der Hand versammelten sich die Schüler auf dem Schulhof, nachdem sie ein riesiges Banner mit einem Adolf Hitler zugeschriebenen Zitat und daneben ein Foto des Führers in seiner Militäruniform entrollt hatten.

„Wenn ihr mich angreift, werde ich aus Respekt vor euch und eurer Tapferkeit meinen Hut lüften, aber seid gewiss, dass ich ihn nur an eurem Grab heruntersenken werde“, stand auf dem Plakat.

Auf mehreren Fotos, die nachträglich von Facebook gelöscht wurden, sind mehrere Schüler zu sehen, die den Hitlergruß ausführen.

Die Naziverherrlichung war Teil einer Schultradition, die unter dem Namen „Dakhla“ bekannt ist, einer Zeremonie, die sich an Sportkurven, insbesondere bei Fußballwettbewerben, orientiert. Die Dakhla wird in der Regel zum Beginn der Abiturprüfungen veranstaltet.