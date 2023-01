Lesetipp/Focus: Waffen aus Südafrika? Mysteriöser Russen-Frachter nährt einen ungeheuren Verdacht

Ein russisches Frachtschiff läuft Südafrika an. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion werden mysteriöse Kisten be- und entladen. Was ist drin? Die USA haben einen ungeheuren Verdacht.

Es ist Nacht, als die „Lady R“ am 3. Dezember 2022 in Simon’s Town festmacht. Das Frachtschiff wurde 2004 gebaut, ist 122 Meter lang und fährt unter russischer Flagge. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, wie er tagtäglich in Frachthäfen dieser Welt stattfindet. Doch die „Lady R“ wird für diplomatischen Stress sorgen – und einen ungeheuren Verdacht.

Lesen Sie HIER den Beitrag des Focus. (Symbolfoto: dendoktoor/Pixabay)