Afrika-Kurznachrichten vom 14.08.2025

Magal de Touba 2025 – Über 300 Milliarden CFA-Franc in die senegalesische Wirtschaft investiert: Die 131. Ausgabe des „Grand Magal de Touba“ wurde am 13. August 2025 im Senegal gefeiert. Sie erinnert an den Beginn des Exils von Cheikh Ahmadou Bamba, dem Gründer des Mouridismus, in Gabun. Der „Grand Magal de Touba“, eine der größten spirituellen Zusammenkünfte Afrikas, geht weit über den religiösen Rahmen hinaus. Er umfasst auch eine wirtschaftliche Dimension, die alle einkommensschaffenden Aktivitäten des Landes berührt.

Für diese Ausgabe mobilisierte das Magal 6.583.278 Teilnehmer, was einer Steigerung von 12 % im Vergleich zum Magal 2023 entspricht. Der geschätzte Umsatz lag zwischen 300 und 400 Milliarden CFA-Franc, wie der Präsident der Kultur- und Kommunikationskommission des Grand Magal, Serigne Abdoul Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, mitteilte. (Quelle: allAfrica)

Südafrika: Nationaler Dialog vor dem Hintergrund politischer Spannungen: Cyril Ramaphosa ruft die Südafrikaner auf, über Perspektiven für die kommenden 30 Jahre zu diskutieren. Mehrere politische Stiftungen lehnen jedoch die Teilnahme ab. Sieben angesehene Stiftungen ehemaliger ANC-Führer und Freiheitskämpfer haben sich aus der Organisation des Nationalen Dialogs zurückgezogen, darunter die Stiftungen des Anti-Apartheid-Aktivisten Steve Biko, des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu sowie des ehemaligen Präsidenten Thabo Mbeki. Auch die Nelson-Mandela-Stiftung und die Gruppe für strategischen Dialog beteiligen sich nicht. In einer gemeinsamen Erklärung kritisieren sie die übereilte Organisation des Dialogs, der eine Bestandsaufnahme der Herausforderungen des Landes vornehmen sollte. Sie fordern eine Verschiebung auf Oktober. (Quelle: Deutsche Welle)

Julius Maada Bio will die Allianz der Sahelstaaten zur Rückkehr in die ECOWAS bewegen: Nach Besuchen in Togo und Ghana zu Monatsbeginn sowie in Côte d’Ivoire Anfang der Woche setzte der amtierende ECOWAS-Präsident, Julius Maada Bio, seine regionale Rundreise fort. Der Präsident von Sierra Leone traf am Donnerstag, den 14. August, in Banjul seinen gambischen Amtskollegen Adama Barrow – direkt nach einem Kurzbesuch bei Umaro Sissoco Embaló in Guinea-Bissau. Gemeinsam sprachen sie über „bilaterale und regionale Fragen zu Sicherheit, Integration und Zusammenhalt innerhalb der westafrikanischen Gemeinschaft“. Bio warb besonders für eine Rückkehr der Sahelstaaten der Allianz der Staaten des Sahel (AES) in die regionale Gemeinschaft. Er zeigte sich optimistisch, dass seine guten Beziehungen zu Mali, Burkina Faso und Niger dabei hilfreich sein werden. (Quelle: RFI)

Sudan: Internationaler Flughafen von Khartum bald wieder in Betrieb: Nach über zwei Jahren Schließung befindet sich der internationale Flughafen von Khartum noch im Wiederaufbau. Die sudanesische Armee hatte den Flughafen im März zurückerobert, und der Militärchef besuchte am Donnerstag erstmals die Hauptstadt. Ibrahim Jaber konnte den Fortschritt der Arbeiten begutachten: Die Landebahn ist fertiggestellt, jedoch müssen die Terminals, Ankunftshallen und grundlegende Dienstleistungen wie Strom und Wasser noch instandgesetzt werden. (Quelle: Africanews)

Mali: Franzose wegen Spionageverdachts von der Junta festgenommen: Ein französischer Staatsbürger wurde in Mali festgenommen. Er steht im Verdacht, „im Auftrag des französischen Geheimdienstes“ tätig gewesen zu sein, wie die regierende Junta mitteilte. Diese beschuldigt in einer am Donnerstag, den 14. August, im Fernsehen verlesenen Erklärung „ausländische Staaten“, hinter einem Destabilisierungsversuch zu stecken. Die Junta – die nach zwei Staatsstreichen 2020 und 2021 an die Macht kam – gab zudem die „Festnahme einer Gruppe von randständigen Elementen der malischen Sicherheitskräfte“ bekannt, die laut ihr versucht hätten, „die Institutionen der Republik zu destabilisieren“. (Quelle: Le Monde Afrique)

Präsidentschaftswahl 2025 in Kamerun – Opposition beschleunigt Verhandlungen für einen gemeinsamen Kandidaten: Zwei Monate vor der für Oktober geplanten Präsidentschaftswahl intensiviert die kamerunische Opposition ihre Bemühungen, einen gemeinsamen Kandidaten gegen Amtsinhaber Paul Biya aufzustellen. Elf Kandidaten sind offiziell im Rennen, doch die Zahl könnte bald sinken, falls die laufenden Gespräche zu einem Konsens führen. Ziel ist es, die Siegchancen zu erhöhen, indem eine Zersplitterung der Stimmen vermieden wird. Laut Paul Mahel, Berater des Kandidaten Akere Muna, haben sich die Gespräche zwischen den Oppositionsführern in den letzten Tagen beschleunigt. In Kürze könnte eine Einigung erzielt werden, die drei oder vier prominente Persönlichkeiten vereint. Die Verhandlungen konzentrieren sich auf ein Kernprogramm, das im Falle eines Wahlsiegs umgesetzt werden soll – darunter die endgültige Lösung der anglophonen Krise durch die Organisation einer inklusiven Konferenz. (Quelle: Africapresse)

AIIM stellt Strategien auf der African Mining Week 2025 vor: Ed Stumpf, Leiter der Investitionsstrategie bei African Infrastructure Investment Managers (AIIM), wird im Oktober beim „African Mining Week“ (AMW) in Kapstadt die Investitionsstrategien zur Unterstützung der industriellen Entwicklung des Bergbausektors in Afrika vorstellen. Die Veranstalter teilten am Donnerstag mit, dass Stumpf im Rahmen der AMW 2025 zum Thema „Investorensicht – Finanzierung der industriellen Entwicklung des afrikanischen Bergbaus“ sprechen wird. Der Schwerpunkt liegt auf Finanzierungstrends und strategischen Ansätzen, um von der reinen Rohstoffförderung zu einer Wertschöpfung durch Verarbeitung auf dem Kontinent überzugehen. (Quelle: apanews)

Afrikanische Union will Weltkarte korrigieren: Die Afrikanische Union (AU) unterstützt die Kampagne „Correct The Map“, die den seit dem 16. Jahrhundert genutzten Mercator-Atlas durch eine genauere Projektion ersetzen will, etwa durch die 2018 entwickelte „Equal Earth“-Karte. Die Mercator-Projektion, ursprünglich für die Seefahrt entwickelt, vergrößert die Gebiete nahe der Pole (Nordamerika, Grönland) und verkleinert Afrika und Südamerika. Laut AU trägt diese Verzerrung dazu bei, Afrika zu marginalisieren – obwohl es mit 54 Ländern und über einer Milliarde Einwohner der zweitgrößte Kontinent der Erde ist. (Quelle: togonews)

Gabun – Benin: Freiwillige Rückführung von Beninern nach Spannungen in Lambaréné in Aussicht: Nach Berichten über Drohungen und Einschüchterungen gegen Mitglieder der beninischen Gemeinschaft in Gabun, insbesondere in der Provinz Moyen-Ogooué, kündigten die Behörden in Cotonou am Donnerstag, den 14. August 2025, eine Mission zur Identifizierung und Erfassung in Vorbereitung einer möglichen freiwilligen Rückführung an. Die Maßnahme erfolgt in einem angespannten Kontext, geprägt von neuen wirtschaftlichen Beschränkungen gegen bestimmte Ausländer. Die Spannungen verschärften sich nach der Vergabe von Marktplätzen in der Provinz Lambaréné, was zu Unmut gegenüber der beninischen Gemeinschaft führte. (Quelle: GabonMediaTime)

AfroBasket 2025: Südsudan dominiert Libyen, Mali und Angola starten durch, Senegal verliert gegen Ägypten: Am zweiten Spieltag der AfroBasket 2025 feierte der Südsudan den bisher höchsten Sieg des Turniers, Mali holte den ersten Erfolg, Angola bestätigte seine Stärke zu Hause, und der Senegal unterlag einem starken ägyptischen Team. Nach der Niederlage gegen Guinea zum Auftakt antwortete der Südsudan mit einem beeindruckenden 115:52-Sieg gegen Libyen – der bislang deutlichste Erfolg der AfroBasket 2025. Die „Bright Stars“ dominierten das Spiel von Beginn an mit aggressivem Ganzfeld-Pressing und bemerkenswerter Treffsicherheit: Alle zwölf Spieler des Teams erzielten mindestens zwei Punkte. (Quelle: SportNewsAfrica)

