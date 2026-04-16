Die USA wirken Chinas Dominanz bei seltenen Erden in Afrika entgegen …,

indem sie sich zwei weitere Schifffahrtsrouten sichern, um die Lieferketten zu kontrollieren.
China verstärkt seinen Einfluss auf Afrikas Vorkommen an seltenen Erden und hat kürzlich einen Auftrag über 150 Millionen US-Dollar für ein großes Projekt in Tansania gewonnen – trotz eines höheren Angebots aus den USA. Peking kontrolliert inzwischen etwa 87 % der weltweiten Verarbeitung und nutzt diese Ressourcen als Druckmittel in globalen Handelskonflikten.
Als Reaktion darauf konzentrieren sich die USA darauf, wichtige maritime Routen wie die Straße von Hormus und die Straße von Malakka zu kontrollieren. Durch Einfluss auf diese strategischen Engpässe will Washington Druckmittel gegenüber China gewinnen, dessen Energie- und Industrieversorgung stark von diesen Seewegen abhängt. (Quelle: businessinsider.africa)