Afrika-Kurznachrichten vom 15.09.2025

Präsidentschaftswahl in Malawi: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lazarus Chakwera und Peter Mutharika Der amtierende Präsident Lazarus Chakwera wird bei der Präsidentschaftswahl am 16. September gegen seinen Vorgänger Peter Mutharika antreten, der darauf brennt, sich zu revanchieren. Es wird ein enges Duell erwartet. Am Dienstag, den 16. September, wird Lazarus Chakwera versuchen, seinen Vorgänger Peter Mutharika bei der Präsidentschaftswahl zu besiegen, die mit den Parlamentswahlen zusammengelegt wurde.

Am Samstag, bei ihren letzten Kundgebungen vor der Wahl, versammelten beide Hunderte von Anhängern. Lazarus Chakwera und Peter Mutharika sind die beiden Hauptkandidaten unter den 17 Bewerbern um die Führung des Landes, das von einer Wirtschaftskrise mit Treibstoff- und Devisenknappheit geplagt wird. (Quelle: Jeune Afrique)

In Guinea spaltet die mögliche Schaffung eines Senats die Bevölkerung In Guinea geht der Wahlkampf für das Verfassungsreferendum in die letzte Phase vor der Abstimmung am Sonntag, dem 21. September. Die Zeit ist geprägt von der Suspendierung der wichtigsten politischen Parteien, der UFDG von Cellou Dalein Diallo und der RPG von Alpha Condé, die zum Boykott aufrufen. Nur die Junta und die Regierung organisieren Kundgebungen für das „Ja“. Zu den umstrittensten Punkten der neuen Verfassung gehört die Schaffung eines Senats. Die Erlaubnis für Mamadi Doumbouya, bei der Präsidentschaftswahl anzutreten, obwohl die Übergangscharta es ihm verbot, ist nicht der einzige Punkt des neuen Verfassungsentwurfs, der für Diskussionen sorgt. Auch eine institutionelle Frage spaltet die Bürger: Ist es wirklich notwendig, zusätzlich zur Nationalversammlung einen Senat zu schaffen? (Quelle: RFI)

Nigeria richtet den Schönheitswettbewerb zur Verteidigung des Albinismus 2025 aus Nigeria hat den Schönheitswettbewerb zur Verteidigung des Albinismus 2025 ausgerichtet, ein Event, das der Feier von Schönheit, Vielfalt und dem Kampf gegen die seit Langem bestehenden Stigmata rund um den Albinismus gewidmet ist. Teilnehmer aus dem ganzen Land traten in den Bereichen Mode, Talent und Interessenvertretung an. Die neu gekrönte Königin verpflichtete sich, ihre Rolle zu nutzen, um das öffentliche Bewusstsein für Albinismus zu stärken. (Quelle: Africanews)

Burkina Faso – Regierung streicht vier Feiertage aus Budgetgründen In Burkina Faso haben die Behörden eine Reform angekündigt, um die Zahl der Feiertage zu reduzieren. Der von der Regierung vorgelegte Gesetzentwurf sieht vor, die Anzahl der arbeitsfreien und bezahlten Feiertage von 15 auf 11 zu senken – eine Maßnahme, die jährlich rund 17 Milliarden CFA-Francs für den Staatshaushalt einsparen soll. Laut einer Studie des Wirtschafts- und Finanzministeriums kostet jeder Feiertag etwa 4 Milliarden CFA-Francs, was eine Gesamtbelastung von über 67 Milliarden für das Jahr 2025 bedeutet. Angesichts dieser als zu hoch eingeschätzten Kosten beschloss die Exekutive, den nationalen Kalender zu überarbeiten. Vier Tage wurden von der Liste der Feiertage gestrichen: der 3. Januar (Gedenktag des Volksaufstands), der 5. August (Tag der Unabhängigkeitserklärung), der 31. Oktober (Tag der Märtyrer, der den Sturz von Blaise Compaoré markiert) sowie der Ostermontag. Die ersten drei bleiben jedoch Gedenktage. (Quelle: newafrique.net)

Kenia glänzt in Tokio: Zweite Goldmedaille im Frauenmarathon Peres Jepchirchir glänzte gestern im Frauenmarathon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio 2025. Sie holte die zweite Goldmedaille für Kenia bei dieser Meisterschaft, nachdem Beatrice Chebet am Vortag die 10 000 Meter gewonnen hatte. In einem spannenden Duell mit der Äthiopierin Tigst Assefa konnte Jepchirchir in den letzten Metern ihre Reserven mobilisieren und den Sieg erringen. Das Rennen, das unter drückender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit stattfand, stellte Körper und Geist gleichermaßen auf die Probe. (Quelle: Afrik.com)

Togo: Ein Richter wird in den Gemeinsamen Gerichtshof und Schiedsgerichtshof gewählt Der togolesische Richter Olivier Yaovi Sronvie wurde in den Gemeinsamen Gerichtshof und Schiedsgerichtshof (CCJA) der Organisation für die Harmonisierung des Wirtschaftsrechts in Afrika (OHADA) gewählt. Er wird dort ein siebenjähriges Mandat ausüben. Diese Ernennung würdigt eine Laufbahn, die von Strenge und Exzellenz im Dienst der Justiz geprägt ist. Der ehemalige Präsident des Berufungsgerichts von Lomé und derzeitige Berater des Justizministers hat sich durch seine anerkannte Expertise im Bereich des Rechts und seinen Beitrag zum Aufbau einer glaubwürdigen und effizienten Justiz ausgezeichnet. (Quelle: togonews)

Libyen: Historisches Abkommen zwischen Regierung und Radaa-Miliz für einen dauerhaften Waffenstillstand Ein am 14. September 2025 unterzeichnetes historisches Abkommen zwischen der libyschen Regierung und der Radaa-Miliz eröffnet eine neue Ära des möglichen Friedens in dem von einem blutigen Bürgerkrieg heimgesuchten Land. Dieser Waffenstillstand ist ein entscheidender Schritt zur Stabilisierung des Landes. Seit 2011 hat der libysche Bürgerkrieg das Land in von verschiedenen bewaffneten Gruppen kontrollierte Zonen zersplittert. Die Radaa-Miliz, eine der stärksten Milizen rund um Tripolis, war regelmäßig in gewaltsame Auseinandersetzungen verwickelt. Die Unterzeichnung dieses Abkommens mit der international anerkannten Regierung in Tripolis ist Teil einer neuen Dynamik von Dialog und Frieden. (Quelle: Africanova)

Senegal: Wally Seck setzt seine Karriere wegen der Affäre um Amadou Sall aus Der berühmte senegalesische Sänger Wally Seck hat beschlossen, seine Musikkarriere vorübergehend auszusetzen. Diese Entscheidung folgt auf Gerüchte, die ihn in eine Untersuchung im Zusammenhang mit Amadou Sall, dem Sohn des ehemaligen Präsidenten Macky Sall, verwickeln. In einem auf Instagram geteilten Video beteuerte er seine Unschuld und rief die Justiz zum Handeln auf. Wally Seck erklärte: „Ich bin sauber, ich bin weiß wie Schnee“, und wies die Anschuldigungen zurück, in dubiose Geschäfte verwickelt zu sein. Die Gerüchte beziehen sich auf einen von Amadou Sall ausgestellten Scheck für den Kauf eines Autos, ein Fahrzeug, das der Künstler nach eigenen Angaben bereits vor den Kontroversen erworben hatte. Er äußerte den Wunsch, die Angelegenheit vor Gericht zu klären. (Quelle: Leral.net)

Tunesien: Fintech – Aufruf zu einem mutigen Regulierungsrahmen zur Förderung der digitalen Wirtschaft Fintech-Unternehmen, die von neuen Finanztechnologien getragen werden, bieten eine einmalige Chance, das System zu modernisieren, den Zugang zu Bankdienstleistungen zu erweitern und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Dieser Übergang wird jedoch noch durch eine als „schwerfällig“ empfundene Regulierung gebremst. Laut Mariem Abdeljaoued, Doktorin der internationalen Finanzen und Präsidentin des Berufsverbands Conect Innovation ACT, „ist es dringend notwendig, einen modernen Regulierungsrahmen zu schaffen, um dem Finanzsystem den nötigen Impuls zu geben“. Tunesien steht heute an einem strategischen Wendepunkt: dem erfolgreichen Übergang zu einer inklusiven digitalen Wirtschaft. In diesem Zusammenhang erinnerte Mariem Abdeljaoued daran, dass die Zentralbank von Tunesien (BCT) bereits vielversprechende Initiativen im Bereich der Finanzinnovation gestartet hat. (Quelle: La Presse)

Côte d’Ivoire als beste Destination weltweit für den Aufbau von Goldbergwerken ausgezeichnet Die Côte d’Ivoire wurde von führenden Investoren des Bergbausektors als beste Destination weltweit für den Aufbau von Goldbergwerken ausgezeichnet. Dies wurde auf der Ausgabe 2025 der Africa-Down-Under-Konferenz bekannt gegeben, die vom 3. bis 5. September in Perth, Australien, stattfand, wie eine Mitteilung an die AIP berichtet. Während eines von Berater Peter Ledwidge moderierten Panels lobten mehrere Führungskräfte australischer Bergbauunternehmen die Vorzüge des Landes. Der CEO von Turaco Gold, Justin Tremain, erklärte: „Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, um eine Goldmine zu errichten, als die Côte d’Ivoire.“ (Quelle: Agence Ivoirienne de Presse)

