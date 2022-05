Afrika-Lese-/Videotipp/euronews: Ouaga-Modewoche in Burkina Faso

Etwa 35 Designer – ausgewählt aus etwa 200 Bewerbern – aus Westafrika und Europa präsentierten ihre Kleidung in der Hauptstadt Ouagadougou. Zum ersten Mal stammte die Mehrheit der Designer, etwa 75 %, aus Burkina Faso, sagt Alex Zabsonre, Direktor der Veranstaltung.

„Dieses Jahr, in dieser Krisenzeit, halte ich es für extrem wichtig, eine Modewoche zu haben, denn wie ich normalerweise sage, gibt es Leute auf dem Schlachtfeld, die dafür kämpfen, dass wir das tun können, was wir gerade tun. Also, ich denke, es ist eine Verpflichtung, das Beste in seinem Fachgebiet zu tun, um unser Land aufrechtzuerhalten. Es ist eine Verpflichtung, es ist eine Pflicht. Aus dieser Sicht tut die Modebranche alles, damit unser Land Burkina Faso aufsteht, also können wir nach all dem sagen, dass wir es geschafft haben. Das ist sehr wichtig für alle, die in Burkina Faso oder anderswo die Hoffnung verloren haben, dass wir eine Botschaft der Hoffnung senden, dass wir ihnen sagen, dass wir trotz allem aufstehen. Wir sind auf unsere Art auch Krieger“, sagt Zabsonre.

Burkina Faso ist bekannt für seinen traditionellen, handgewebten Faso Dan Fani-Stoff aus Baumwolle, der laut Zabsonre von Prominenten wie der Sängerin Beyonce und der Modedesignerin Stella McCartney getragen wurde.

Modedesigner wollen, dass das Land weltweit als aufstrebendes Modezentrum anerkannt wird, während sie die Welt daran erinnern, dass es hier um mehr geht als um Konflikte. Das Land ist einer der 10 größten Baumwollexporteure der Welt und macht seit 2000 durchschnittlich drei Prozent der weltweiten Exporte aus, so die UNO.

Die Mode im Land habe sich in den letzten Jahren entwickelt, – von Menschen, denen es egal war, was sie trugen, zu kleidungsbewussten Menschen, sagt Korotimi Dao, Modedesignerin und Gründerin von Koro DK Style.

Diese Veranstaltung ist nicht nur wichtig, um lokale Designer zu fördern, sondern um die Welt daran zu erinnern, dass Burkina Faso immer noch hier ist, sagt sie. „Aufgrund der Sicherheitsprobleme ist vieles zurückgegangen, und unsere Freunde, die früher aus Europa kamen, kommen nicht mehr, und das ist schade.“

„Wir haben keine Gelegenheit, gesehen zu werden, deshalb kennen die Leute unser Talent nicht“, sagt Joel Vignon, ein 26-jähriger Modedesigner.

Frauen aus Burkina Faso reisen in die Nachbarländer, um ihre Kleidung herstellen zu lassen, anstatt auf lokale Designer zurückzugreifen, sagt er.

Die Branche müsse organisierter werden, um junge Designer unterstützen, schlägt er vor: „Also, was getan werden kann, ist, Modenschauen zu fördern und zu subventionieren, damit aufstrebende junge Talente zeigen können, was sie können, um den Menschen zu zeigen, dass wir in Burkina Faso etwas tun können, dass Designer in Burkina Faso wie Designer in anderen Ländern arbeiten können.“

Aline Boubert ist eine französische Designerin aus Ouagadougou. „Ich hoffe, dass die Ouaga Fashion Week eines Tages zu den bekanntesten Festivals in Afrika gehören wird“, sagt sie.

Seit 2017 hat die Europäische Union 10 Millionen US-Dollar für das Ethical Fashion Project bereitgestellt.

