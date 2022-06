Afrika-Lesetipp/Der Standard: Der Ostkongo wird wieder zum Pulverfass

Zahlreiche Staaten und Rebellengruppen kämpfen in einer der unruhigsten Regionen der Welt um Einfluss und Bodenschätze. Nun hat die Bewegung M23 eine Grenzstadt eingenommen.

Déjà-vu im Kongo. Wie vor zehn Jahren schon einmal haben die Rebellen der „Bewegung 23“ (M23) am Wochenende das Städtchen Bunagana an der Grenze zu Uganda eingenommen: Von dem strategisch wichtigen Ort aus hatten sie damals ihren Feldzug durch die kongolesische Nord-Kivu-Provinz begonnen, der schließlich in der Einnahme der zwei Millionen Einwohner zählenden Provinzhauptstadt Goma gipfelte – dem Stützpunkt zahlreicher internationaler Hilfsorganisationen.

Die kongolesischen Soldaten sollen sich am Sonntag kampflos aus dem Staub gemacht haben, berichtete Jean-Baptise Twizere, Präsident einer Nichtregierungsorganisation in Bunagana, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Einen Tag zuvor hatten Kongos Streitkräfte noch geprahlt, die Rebellen „gründlich aufgemischt“ zu haben.

