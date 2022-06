Ryanair Afrikaans-Test: Fluggesellschaft lässt umstrittenes Südafrika-Quiz fallen

Ryanair hat einen umstrittenen Test in Afrikaans aufgegeben, mit dem Passagiere mit gefälschten südafrikanischen Pässen identifiziert werden sollten. Ryanair-Chef Michael O’Leary sagte, der Test mache „keinen Sinn“. Die Maßnahme sorgte in Südafrika für Empörung, da viele Schwarze Afrikaans mit der Zeit der weißen Minderheitenherrschaft assoziieren, berichtet die BBC.

Südafrika hat 11 Amtssprachen, und Ryanair hat nie erklärt, warum sie gerade Afrikaans ausgewählt hat.

Das Quiz enthielt Fragen wie die internationale Vorwahl Südafrikas, die Hauptstadt des Landes und den derzeitigen Präsidenten des Landes. Denjenigen, die den Test nicht bestanden, wurde die Reise verweigert und die Kosten für ihr Ticket zurückerstattet. Ryanair verteidigte den Test ursprünglich damit, dass das Unternehmen für jeden Passagier, der mit einem gefälschten Pass reiste, eine Geldstrafe erhielt.

In einer Erklärung, die der BBC in der vergangenen Woche übermittelt wurde, erklärte Ryanair, dass es den zusätzlichen Test durchführen musste, weil „die Zahl der Fälle, in denen gefälschte südafrikanische Pässe zur Einreise in das Vereinigte Königreich verwendet wurden, erheblich gestiegen ist“.

Mehr als eine Woche nach dem Ausbruch der Kontroverse erklärte Herr O’Leary, dass die Fluggesellschaft ihre Politik geändert habe. „Unser Team hat einen Test in Afrikaans mit 12 einfachen Fragen erstellt“, sagte er vor Journalisten. „Sie haben keine Schwierigkeiten, diese zu beantworten. Aber wir hielten es auch nicht für angemessen. Also haben wir den Afrikaans-Test eingestellt, weil er keinen Sinn macht.“