Afrika-Lesetipp/derStandard.de: Kenia – Was macht Lketinga Leparmorijo, der Ex-Mann der „weißen Massai“, heute?

Die Schweizerin Corinne Hofmann verkaufte die Beziehung mit einem kenianischen Samburu-Mann und ihre Trennung in Buchform millionenfach. Doch was macht Leparmorijo heute? Sie waren wie „Romeo und Julia“: Sie – die 26-jährige Schweizerin, die mit ihrem damaligen Freund in der kenianischen Küstenmetropole Mombasa urlaubt. Er – der etwa 20-jährige Samburu-Krieger, der sich mit Tänzen vor den Urlauberinnen und Urlaubern Geld dazuverdient. Corinne Hofmann verliebte sich laut eigener Beschreibung auf den ersten Blick in Lketinga Leparmorijo und ließ schlussendlich ihr Leben in der Schweiz hinter sich, um mit dem Mann aus der afrikanischen Savanne ein neues, abenteuerliches zu starten.

Hofmann trennte sich von ihrem Freund, verkaufte ihr Second-Hand-Modegeschäft und reiste Leparmorijo bis in den Norden Kenias hinterher. Noch heute ist das eine anstrengende Reise von acht bis neun Stunden mit dem Jeep aus der Hauptstadt Nairobi. Damals – Ende der 1980er-Jahre – war es quasi eine Weltreise.

Risse in Beziehung …

Lesen Sie HIER den Betrag des Standard.