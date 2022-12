Burkina Faso: Russisches Unternehmen erhält neue Goldabbaugenehmigung

Die Regierung von Burkina Faso hat am Mittwoch im Ministerrat der Erteilung einer neuen Abbaugenehmigung für eine Goldmine an das russische Unternehmen Nordgold Yimiougou SA in der Region Zentral-Nord des Landes zugestimmt. Im Bericht des Ministerrats wird betont, dass die mineralischen Reserven der Lagerstätte Yimiougou auf 1.501.412 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,88 Gramm pro Tonne und einer ungefähren metallurgischen Gewinnungsrate von rund 87,1 % geschätzt werden.

Der Abbau ist für eine Dauer von vier Jahren geplant und umfasst eine Fläche von 31,44 km2 mit einer geschätzten Gesamtproduktion von 2,53 Tonnen Gold, so die gleiche Quelle. Im Anschluss an die Ministerratssitzung teilte der für Bergbau zuständige Minister Simon Pierre Boussim außerdem mit, dass die Regierung angewiesen habe, bei bestimmten Dossiers, die es Burkina Faso ermöglichen könnten, von seinen Bodenschätzen zu profitieren, Sorgfalt walten zu lassen, insbesondere bei der Neufassung des Bergbaugesetzes und der Einrichtung eines Raffinerieprojekts zur Raffinierung des Goldes aus Burkina, um genau zu wissen, wie hoch der Goldgehalt in Burkina ist und was die Industrieunternehmen als Goldvolumen im Land abbauen.

Seit 2009 ist Gold zum wichtigsten Exportgut Burkina Fasos geworden, hat Baumwolle überholt und das Land neben Südafrika, Ghana und Mali zu einem der größten Goldproduzenten in Afrika gemacht. Von einer Goldproduktion von 5,6 Tonnen im Jahr 2008 exportierte das Land bis 2021 66,858 Tonnen mit einem Beitrag zum Staatshaushalt, der sich in den letzten Jahren stark verbessert hat und von 13 322 231 US-Dollar im Jahr 2008 auf 536 219 805 US-Dollar) im Jahr 2020 stieg, wie aus den Daten des Bergbauministeriums hervorgeht.

Darüber hinaus hat der Sektor nach Angaben des Ministeriums für Bergbau und Steinbrüche 51.635 direkte Arbeitsplätze geschaffen. Der Bergbausektor, der über 17 in Betrieb befindliche Minen verfügt, sah sich in den letzten Jahren mit Sicherheitsherausforderungen konfrontiert, die von bewaffneten Terrorgruppen auferlegt wurden und mindestens drei Unternehmen zur Schließung zwangen. Am 11. April 2022 kündigte das russische Bergbauunternehmen Nordgold an, seine Taparko-Mine im Norden des Landes, in der rund 600 Menschen beschäftigt waren, aus „Sicherheitsgründen“ stillzulegen. (Quelle: info241)