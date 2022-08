Afrika-Lesetipp/euractiv: Deutsche Truppen sichten russische Einsatzkräfte in Mali

Deutsche Truppen haben am Montag, dem Tag, an dem die letzten französischen Soldat:innen ihren Einsatz beendeten und die Stadt verließen, mehrere Dutzend mutmaßlich russische Sicherheitskräfte auf dem Flughafen von Gao im Norden Malis gesichtet, wie aus einem Militärdokument vom Dienstag (16. August) hervorgeht.

Die Beteiligung an der UN-Friedensmission in Mali ist in der Bundesrepublik seit einiger Zeit umstritten, da das westafrikanische Land seine Beziehungen zu Russland, die noch aus der Sowjetzeit stammen, vertieft.

