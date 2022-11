Afrika-Lesetipp/FR: Sind Auslandsadoptionen „postkoloniale Pseudohilfe“?

Von Benefizkonzerten bishin zur Adoption von Waisenkindern: Stars der Popindustrie lassen sich gern als Wohltäterinnen und Wohltäter feiern. In Uganda prangert die Organisation „No White Saviors“ das an.

Wenn Rwothomio Gabriel sieht, wie Madonna und Angelina Jolie Kinder aus Afrika oder Südostasien adoptieren, wird er wütend: „Damit wird die Idee westlicher Überlegenheit auch hier weiter eingewurzelt“, sagt er mit gereiztem Blick. „Mehr Leute denken dadurch doch: Oh, wenn Kinder in den Westen gehen, haben sie bessere Chancen auf ein erfolgreiches Leben.“ Aber das sei ein Trugschluss. „Wenn das Kind dann geht, stellt sich oft heraus, dass es nicht mehr zurückdarf. In sehr vielen Fällen findet hier eine Trennung der Kinder von ihren Familien statt.“

Lesen Sie HIER den Beitrag der Frankfurter Rundschau.