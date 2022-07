Afrika-Lesetipp/infosperber: Facebook fordert «Peitsche» für schwarzen Whistleblower

Ein kenianischer Mitarbeiter verklagte die Muttergesellschaft von Facebook. Nun wollen ihn Metas Anwälte zum Schweigen bringen.

Ein Anwalt des Facebook-Mutterkonzerns Meta hat in Kenia einen Richter aufgefordert, gegenüber einem ehemaligen Mitarbeiter «die Peitsche zu schwingen» (Original: «crack the whip»). Das berichtet das Time Magazine. Der Mitarbeiter mit dem Namen Daniel Motaung ist Südafrikaner schwarzer Hautfarbe und war bis 2019 für Facebooks Partner-Firma Sama in Kenia als Content Moderator tätig. Für die Arbeit wurde er lediglich mit 2,20 Dollar pro Stunde entschädigt.

