Afrika-Lesetipp/MoPo: #MeToo an Schulen und Unis: Frauen in Marokko wehren sich gegen sexuelle Gewalt

Sie dokumentieren, tauschen sich aus, gehen auf die Straße – und werden endlich gehört: In Marokko erheben gerade immer mehr Studentinnen die Stimme gegen sexuelle Übergriffe durch Uni-Dozenten, Professoren und Lehrer. Das Thema bewegt etwas in dem konservativen Land, denn zum ersten Mal sitzen Männer, die ihre Macht gegenüber Frauen missbrauchen, auf der Anklagebank. Das berichtet die Morgenpost.

Ähnlich wie schon in vielen anderen Ländern der Welt, erreichen die Geschichten, die bis jetzt niemand gehört hat, die Öffentlichkeit unter einem Hashtag. In der aktuellen marokkanischen Bewegung, die sich hauptsächlich auf Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt in Bildungseinrichtungen konzentriert, ist es #metooUniv, unter dem Frauen in den sozialen Netzwerken ihre Erlebnisse schildern – und seit Wochen in den Schlagzeilen des Königreiches stehen.

