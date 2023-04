Afrika-Lesetipp ZDF: Augenzeugen – Wie zwei Deutsche in Khartum / Sudan den Putschversuch erleben

Deutsche im Sudan über Gefechte: „Wir hoffen, dass es bald zu Ende ist“. Die Deutschen Mareike Röwekamp und Horst Schauer wollen Afrika durchqueren, nun sitzen sie in Khartum fest. Wie sie die Gefechte erleben – ein Anruf.

Gestartet sind sie in Tunesien, ihr Ziel ist Südafrika: Gemeinsam laufen Mareike Röwekamp und Horst Schauer quer durch Afrika. Als die Kämpfe im Sudan am Samstagmorgen beginnen, befinden sich die beiden in einem Hotel in der Hauptstadt Khartum. Während sie mit dem ZDF telefonieren, sind im Hintergrund die Gefechte zu hören.

HIER erzählen sie, wie sie den Tag erlebt haben.