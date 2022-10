Afrika-Lesetipp/Zeitschrift Luxemburg: Grünen Kolonialismus überwinden

Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist es unausweichlich, auf einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien zu setzen. Doch die Großprojekte im nördlichen Afrika rauben der lokalen Bevölkerung Boden und Ressourcen, um den imperialen Lebensstil in Europa abzusichern.

Bereits heute ist die Realität des Klimakollapses in Nordafrika und der arabischen Region unverkennbar, insbesondere mit Blick auf zunehmend ausgehöhlte ökologische und sozioökologische Lebensgrundlagen. So werden Länder wie Algerien, Tunesien, Marokko und Ägypten immer wieder von schweren Hitzewellen und langanhaltenden Dürren heimgesucht, mit katastrophalen Auswirkungen auf die Landwirtschaft sowie auf Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Im Sommer 2021 war Algerien von beispiellos verheerenden Waldbränden betroffen; Tunesien erlebte eine erdrückende Hitzewelle mit Temperaturen von fast 50 Grad Celsius; Südmarokko kämpfte das dritte Jahr in Folge mit einer schlimmen Dürre; im Südosten Ägyptens verloren über tausend Menschen ihre Häuser durch Überschwemmungen und Hunderte Menschen wurden durch Skorpione verletzt, die aufgrund der extremen Wetterbedingungen aus dem Boden hervorgekrochen waren. Der Weltklimarat IPSS (Intergovernmental Panel on Climate Change) geht davon aus, dass in den kommenden Jahren extreme Wetterereignisse wie Waldbrände und Überschwemmungen in der Mittelmeerregion ebenso zunehmen werden wie Trockenheit und Dürren.

