Afrika-Morgenrundblick: Links zu News aus Sambia, GB/Ruanda, Äthiopien, Sudan, Russland/Afrika, Massai/Tansania und Tunesien

Sambia / Besuch in der «giftigsten Stadt Afrikas»: Wieso holt in Kabwe niemand das Blei aus dem Boden? – NZZ

Während Jahrzehnten hat eine Mine die Böden der sambischen Kleinstadt Kabwe vergiftet – und damit viele Kinder. Selbst dreißig Jahre nach der Schließung der Mine ist man von einer Lösung des Problems weit entfernt.

GB: Johnsons Nachfolger wollen an Ruanda-Plan für Asylsuchende festhalten – FAZ

Bislang ist noch kein Asylbewerber aus Großbritannien nach Ruanda ausgeflogen worden. Das liegt an einem Gerichtsurteil. Liz Truss und Rishi Sunak wollen das Abkommen trotzdem beibehalten.

Äthiopien: Sieg über somalische Miliz – Junge Welt

Addis Abeba. Die Behörden der äthiopischen Region Somali haben den Sieg über eine aus Somalia eingedrungene Gruppe von Kämpfern der dschihadistischen Al-Schabab-Miliz verkündet. Die Gruppe sei »umzingelt und vollständig zerstört worden«, erklärte die Regionalregierung am Sonnabend.

Sudan: Ein Land in Aufruhr – SZ

In dem Land zwischen Ägypten und Äthiopien werden gerade jede Menge Konflikte blutig ausgetragen: ums Wasser, um Anerkennung und zwischen unterschiedlichen Volksgruppen. Das regierende Militär wird verdächtigt, die Unruhen bewusst zu schüren.

Lawrows Afrika-Trip: Raus aus der Isolation – Die Presse

In Ägypten, Äthiopien, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo will der Außenminister die Beziehungen Moskaus stärken und Gegenpropaganda betreiben. Militärisch ist Moskau längst in Afrika aktiv.

Maasai in Tansania: Tourismus verdrängt Lebensraum – taz

Im Norden Tansanias soll ein Wildtiergehege entstehen, damit Touristen auf Safari gehen können. Maasai, die dort leben, will die Regierung loswerden.

Tunesien stimmt heute über neue Verfassung ab – Diktatur droht – Fundscene