Afrikanische Wald-Elefanten sind laut Weltnaturschutzunion vom Aussterben bedroht. In Gabun in Zentralafrika leben noch fast 100.000 der Tiere. Dort verwüsten sie teils Felder. Elektrozäune sollen die Ernten schützen und so Mensch-Tier-Konflikte abmildern.

Sehen Sie HIER das Video des SWR.