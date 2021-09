Afrika-News in Kürze

WHO-Beamter: Afrika braucht siebenmal mehr COVID-19-Impfstofflieferungen: Die Lieferungen von COVID-19-Impfstoff nach Afrika müssen um das Siebenfache von 20 Millionen Dosen auf durchschnittlich 150 Millionen Dosen pro Monat erhöht werden, wenn der Kontinent bis September 2022 70 Prozent seiner Bevölkerung impfen will, erklärte das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika am Donnerstag.

Ägypten weiht in 5 Wochen die zweite Produktionslinie für den Impfstoff COVID-19 von Sinovac ein

Ägypten wird in fünf Wochen die zweite Produktionslinie des chinesischen Impfstoffs COVID-19 von Sinovac einweihen, sagte die ägyptische Gesundheitsministerin Hala Zayed am Donnerstag. Die Impfstoffe werden von der staatlichen ägyptischen VACSERA in Agouza in der Provinz Giza in der Nähe der ägyptischen Hauptstadt Kairo im Rahmen einer Vereinbarung mit dem chinesischen biopharmazeutischen Unternehmen Sinovac hergestellt.

Simbabwe prangert Einmischung der USA in seine inneren Angelegenheiten an

Die simbabwische Regierung hat am Donnerstag die US-Botschaft in Harare kritisiert, weil sie sich in die inneren Angelegenheiten Simbabwes eingemische und mit nicht-diplomatischen Mitteln versucht habe, Nachwahlen zu erreichen.

Mauretanien startet Militärmanöver zu Wasser und in der Luft

Mauretaniens Verteidigungsministerin Hanana Ould Sidi hat am Donnerstag gemeinsame Militärmanöver der mauretanischen Marine und Luftwaffe an der Küste des Landes angekündigt.