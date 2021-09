IATA lobt Äthiopien für seine Unterstützung des Luftverkehrs im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie

Ethiopian Airlines, Afrikas führende Fluggesellschaft, die inmitten der weltweiten Gesundheitskrise infolge der Covid-19-Pandemie einige ihrer Flüge aufrechterhalten hat, wurde am Mittwoch von der International Air Transport Association (IATA) gelobt.

„Wir loben Äthiopien für die positiven Schritte, die unternommen wurden, um den Reiseverkehr und die Konnektivität des Luftverkehrs während der Pandemie zu fördern“, sagte Kamil Alawadhi, regionaler Vizepräsident der IATA für Afrika und den Nahen Osten, am Mittwoch in einer Erklärung.

„Dazu gehören die uneingeschränkte Aufnahme geimpfter Reisender, die Steuerung der Kosten für PCR-Tests, um sicherzustellen, dass sie erschwinglich sind, und die Einführung eines Testsystems, das sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests zulässt. Diese Maßnahmen dürften den Aufschwung Äthiopiens beschleunigen, und zwar nicht nur für den Luftverkehr, sondern für die gesamte Wirtschaft“, sagte er weiter.

Als Ergebnis seiner Strategien „übertrifft Äthiopien die durchschnittliche afrikanische Nachfrage nach Luftverkehrsdiensten und hat Fortschritte bei der „Wiederbelebung“ gemacht“, so die IATA.

Um jedoch die Leistung weiter zu maximieren und davon zu profitieren, forderte die IATA die äthiopischen Behörden auf, der Digitalisierung von Gesundheitszeugnissen, der Freigabe von gesperrten Geldern der Fluggesellschaften sowie der Umsetzung des einheitlichen afrikanischen Luftverkehrsmarktes (SAATM) Vorrang einzuräumen.

Was die blockierten Gelder betrifft, so verhinderte Addis Abeba im August die Rückführung von 59 Millionen Dollar, die internationalen Fluggesellschaften gehören. Eine schnelle Lösung dieses Problems würde es den Fluggesellschaften ermöglichen, die internationalen Flugverbindungen aufrechtzuerhalten und die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie zu fördern, so die IATA in einer Erklärung.