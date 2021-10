Afrika: Nur 15 Länder haben das 10%-Ziel für die Covid-19-Impfung erreicht (WHO)

Fünfzehn afrikanische Länder, d. h. fast ein Drittel der 54 Länder des Kontinents, haben 10% ihrer Bevölkerung vollständig gegen das neue Coronavirus geimpft, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mit. Dabei liegen zwei Länder an der Spitze. Nach Angaben der WHO sind auf den Seychellen und Mauritius mehr als 60 % der Bevölkerung vollständig geimpft. Es folgen Marokko mit 48 % und Tunesien, die Komoren und Kap Verde mit mehr als 20 %.

„Heute läuft die Frist ab, bis zu der die Länder das globale WHO-Ziel erreichen müssen, 10% ihrer Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 zu impfen“, sagte Dr. Richard Mihigo, Koordinator des Programms für Immunisierung und Impfstoffentwicklung am WHO-Regionalbüro für Afrika, in einer virtuellen Pressekonferenz in Brazzaville (Kongo).

60 Millionen Menschen in Afrika vollständig geimpft

Das globale Ziel, bis zum 30. September 10 % der Bevölkerung eines jeden Landes zu impfen, wurde im vergangenen Mai von der Weltgesundheitsversammlung, dem höchsten gesundheitspolitischen Gremium der Welt, festgelegt. Bis zum 29. September 2021 wurden weltweit insgesamt 6,1 Milliarden Dosen des Impfstoffs verabreicht, die meisten davon in reichen Ländern.

Fast 90 % der wohlhabenden Länder haben das 10 %-Immunisierungsziel erreicht. Bis heute hat Afrika 200 Millionen Dosen Impfstoff erhalten und 71 % davon verabreicht. Nach Angaben der WHO-Niederlassung in Afrika sind 60 Millionen Menschen vollständig geimpft, was etwas mehr als 4% der Bevölkerung des Kontinents entspricht.

Die Mehrheit der afrikanischen Länder, die das WHO-Ziel erreicht haben, liegt unter der 20%-Marke. Dazu gehören Eswatini (16%), Botswana (13%), Simbabwe (13%), Südafrika (13%), Mauretanien (12%), Lesotho (11%), Äquatorialguinea (11%) und Ruanda (10%).

70% der afrikanischen Länder haben das WHO-Ziel verfehlt

Darüber hinaus hatten neun afrikanische Länder, darunter Südafrika, Marokko und Tunesien, bis Anfang September das 10 %-Ziel erreicht. Sechs weiteren Ländern ist es in diesem Monat gelungen, das Ziel dank verstärkter Impfstofflieferungen zu übertreffen.

Die meisten der afrikanischen Länder, die das Ziel erreicht haben, haben eine relativ kleine Bevölkerung, und 40 % sind kleine Inselentwicklungsstaaten.

Nach Angaben der WHO haben alle diese Länder ausreichende Impfstoffvorräte erhalten, und viele von ihnen könnten zusätzlich zu den im Rahmen des COVAX-Mechanismus, der globalen Plattform zur Gewährleistung eines gerechten Zugangs zu Impfstoffen, bereitgestellten Dosen aus anderen Quellen versorgt werden.

Generell haben 70 % der afrikanischen Länder diesen wichtigen Schritt zum Schutz ihrer schwächsten Bevölkerungsgruppen versäumt. Und nur die Hälfte der 52 afrikanischen Länder, die Impfstoffe erhalten haben, haben 2 % oder weniger ihrer Bevölkerung vollständig immunisiert.

Mehr als 232 Millionen Fälle weltweit, davon 8,2 Millionen in Afrika

„Die auffälligste Gemeinsamkeit zwischen den Ländern, die dieses Ziel erreicht haben, ist ihr Zugang zu einer ständigen Versorgung mit Impfstoffen. Alle haben mehr als 25 Dosen pro 100 Personen, die mindestens eine Dosis erhalten haben, verabreicht“, fügte Dr. Mihigo hinzu.

Für die UN-Agentur zeigen die jüngsten Daten „bescheidene Fortschritte“, aber auch wie weit wir noch von dem WHO-Ziel entfernt sind, bis Ende des Jahres 40% der Bevölkerung vollständig zu impfen. „Die Lieferungen nehmen zu, aber undurchsichtige Lieferpläne sind nach wie vor das Haupthindernis für Afrika“, sagte Dr. Richard Mihigo und wies darauf hin, dass im September 23 Millionen Impfstoffe in Afrika eingetroffen sind, was einer Verzehnfachung gegenüber Juni entspricht.

WHO mahnt zur Wachsamkeit trotz Rückgang der Fälle in Afrika

Auf dem afrikanischen Kontinent ging die Zahl der Neuinfektionen in der Woche bis zum 26. September um 35 % auf knapp über 74 000 zurück. Während die dritte Welle von Covid-19 weiter zurückgeht, wurden im gleichen Zeitraum in 34 afrikanischen Ländern fast 1.800 Todesfälle gemeldet.

Derzeit sind auf dem Kontinent fast 8,2 Millionen Fälle von Covid-19 registriert, darunter über 210.000 Todesfälle. Die Delta-Variante wurde in 39 afrikanischen Ländern identifiziert. Die Alpha-Variante wurde in 45 Ländern und die Beta-Variante in 40 Ländern entdeckt.

„Trotz des Rückgangs der Zahl der Fälle müssen wir alle wachsam bleiben und weiterhin bewährte Gesundheitsmaßnahmen anwenden, von denen wir wissen, dass sie Leben retten, z. B. das Tragen einer Maske, regelmäßiges Händewaschen und räumlicher Abstand, insbesondere wenn die Impfraten niedrig bleiben“, schloss Dr. Mihigo. (UNO)