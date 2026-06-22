AFRIKA-Tagespressespiegel vom 22.Juni 2026

Niger: Niamey stellt Bedingungen für die Wiedereröffnung der Grenze zu Benin Der nigrische Innenminister, General Mohamed Toumba, traf am Samstag, den 20. Juni, in Cotonou das Expertengremium, das mit dem Dossier zur Wiedereröffnung der Grenze zwischen Niger und Benin befasst ist. Er nannte zwei Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung: „die Unterzeichnung eines Verteidigungsabkommens“ sowie „eines Sicherheitsabkommens, das den unverrückbaren Grundsatz der Nichtnutzung des Territoriums des einen gegen den anderen festschreibt“.

General Toumba verlangte außerdem „vollständige Transparenz über die ausländischen Einrichtungen, die in Grenznähe stationiert sind“. Die beiden Länder werden durch den Niger-Fluss voneinander getrennt. Seine Aussagen wurden vom nigrischen Fernsehsender Télé Sahel übertragen. (Quelle: Africa Radio)

Guinea: Doumbouya verbietet den Export von Rohgold, um die lokale Verarbeitung zu erzwingen Guinea hat beschlossen, auf seinem Goldmarkt einen bedeutenden Schritt zu gehen. Präsident Mamady Doumbouya hat offiziell den Export von auf guineischem Boden gefördertem Rohgold verboten. Künftig muss das gesamte Edelmetall vor dem Verlassen des Landes lokal raffiniert werden. Die Maßnahme wurde nach einem Treffen mit Akteuren des Sektors angekündigt und markiert einen Wendepunkt in der Bergbaupolitik des Landes, das einen größeren Anteil der Wertschöpfung aus seinen Bodenschätzen sichern will.

Konkret muss guineisches Gold künftig in einer neuen Raffinerie in der Hauptstadt Conakry zu Goldbarren verarbeitet werden, bevor es zertifiziert und auf internationale Märkte exportiert wird. Das Staatsoberhaupt zeigte sich unnachgiebig: Jeder Betreiber, der weiterhin nicht raffiniertes Gold exportiert, riskiert die Aussetzung seiner Lizenz und die Kündigung seines Bergbauvertrags. Mit dieser Entscheidung soll eine langjährige Praxis beendet werden, bei der das Edelmetall in seiner rohesten Form das Land verließ, um im Ausland verarbeitet, aufgewertet und vermarktet zu werden. Dadurch entging Guinea bislang ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Erträge. (Quelle: Africapresse)

Gabun: Palmölproduzent Olam leidet unter den Schäden durch Elefanten In Gabun verschärft sich der Konflikt zwischen Mensch und Elefant. Die Tiere greifen nicht mehr nur die Felder von Kleinbauern an. Das Agrarindustrieunternehmen Olam Gabon, spezialisiert auf die Produktion von Palmöl, gab kürzlich die Zerstörung von Tausenden Hektar Palmölplantagen in mehreren Regionen des Landes bekannt. Das Unternehmen droht, Standorte wie den in Makouké zu schließen. In der kleinen Agrarstadt Makouké, wenige Kilometer von Lambaréné im Zentrum Gabuns entfernt, herrscht große Besorgnis. Olam hat dort seine Aktivitäten erheblich reduziert. Elefanten haben 5.000 Hektar Ölpalmen entwurzelt und zerstört, wodurch die Stadt und ihre Einwohner in wirtschaftliche Unsicherheit geraten sind. (Quelle: RFI)

Afrika–USA: Einwanderung wird zu einem neuen Verhandlungsinstrument Hinter dem Slogan „America First“, der offiziell als Strategie vorgestellt wird, die auf Handel statt auf Entwicklungshilfe setzt, zeichnet sich ein Ansatz ab, bei dem die Migrationsfrage inzwischen einen zentralen Platz in den Beziehungen zwischen Washington und den afrikanischen Staaten einnimmt. Die US-Regierung erklärt, eine Partnerschaft aufbauen zu wollen, die stärker auf Investitionen, den Zugang zu strategischen Ressourcen – insbesondere Seltenen Erden –, Sicherheitskooperation und die Lösung bestimmter Konflikte ausgerichtet ist. Tatsächlich scheint die Einwanderung jedoch eines der wichtigsten Merkmale der neuen Afrika-Politik Washingtons zu sein. Seit Beginn dieses Jahres sahen sich mehrere afrikanische Länder mit einer deutlichen Verschärfung der Einreisebedingungen in die USA konfrontiert. Die Aussetzung von Visa für einige Staaten, strengere Beschränkungen für andere sowie eine Zunahme von Abschiebungen zeigen, dass das Weiße Haus die Kontrolle von Migrationsströmen zu einer diplomatischen Priorität gemacht hat. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

Madagaskar: Korruption und Geldwäsche – Das Land wird einer Doppelbewertung unterzogen Von Ende Juni bis Ende Juli wird Madagaskar einer doppelten Bewertung unterzogen. Die erste betrifft den Kampf gegen Korruption, die zweite den Kampf gegen Geldwäsche. Die Institutionen zur Korruptionsbekämpfung sowie jene zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden in den kommenden Wochen unter erheblichem Druck stehen. Die Große Insel wird ab Ende des Monats und nahezu den gesamten Juli hindurch zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen unterzogen. Die erste Bewertung, die vom 30. Juni bis 2. Juli stattfinden soll, befasst sich mit den Maßnahmen des Landes zur Bekämpfung von Korruption. Maßgeblich ist dabei das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC). Es handelt sich um das erste weltweit verbindliche Rechtsinstrument zur Korruptionsbekämpfung. Es verpflichtet die Vertragsstaaten unter anderem dazu, Standards und Gesetze für Prävention, Strafverfolgung und Ahndung, internationale Zusammenarbeit sowie die Rückführung illegal erworbener Vermögenswerte einzuführen. (Quelle: L’Express de Madagascar)

Nigeria: Investition von 400 Millionen US-Dollar in die Verarbeitung Seltener Erden in Nasarawa Der Bundesstaat Nasarawa im Zentrum Nigerias beherbergt ein bedeutendes Industrieprojekt zur Verarbeitung Seltener Erden und strategischer Mineralien. Das Vorhaben wird vom nigerianischen Unternehmen Hasetins Commodities Limited getragen, hat ein Investitionsvolumen von 400 Millionen US-Dollar und befindet sich derzeit in Uke im Verwaltungsbezirk Karu im Aufbau. Die Umwelt- und Rohstoffkommissarin des Bundesstaates Nasarawa, Margaret Elayo, besuchte die Baustelle, um die Einhaltung der geltenden Umweltstandards zu überprüfen. Bei dieser Gelegenheit würdigte sie eine Initiative, die die lokalen industriellen Kapazitäten im Bergbausektor stärken soll. Nach Angaben des Unternehmens wird die künftige Anlage Mineralien mit Seltenen Erden sowie mehrere strategische Metalle verarbeiten, darunter Platin, Uran und Chrom. (Quelle: LSI Africa)

In der Elfenbeinküste wurde der malische Cyberaktivist „Aziz Maïga ne ment pas“ freigelassen Der malische Cyberaktivist Abdoul Aziz Maïga, der seit dem 3. Mai in Abidjan inhaftiert war, wurde am Freitag, den 19. Juni, freigelassen. Dies gab seine Familie am Samstag bekannt. Ihm war vorgeworfen worden, „Informationen zugunsten einer ausländischen Macht gesammelt zu haben, um die Integrität der Elfenbeinküste und die nationale Sicherheit zu beeinträchtigen“. Die Beziehungen zwischen der Elfenbeinküste und ihrem Nachbarland Mali sind seit den Staatsstreichen von 2020 und 2021 angespannt. Diese brachten General Assimi Goïta an die Macht. Der ivorische Präsident Alassane Ouattara hatte sich stets kompromisslos gegenüber den Putschen gezeigt, die in den vergangenen Jahren mehrere Sahelstaaten erschütterten. (Quelle: Jeune Afrique)