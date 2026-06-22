Lesetipp DW: Äthiopien wählt Abiy Ahmed – Nobelpreisträger und Kriegsherr

Abiy Ahmed kann nach dem Wahlsieg seiner Partei als Äthiopiens Ministerpräsident weitermachen. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 hat er sowohl überzeugte Anhänger als auch scharfe Kritiker auf den Plan gerufen.

Abiy Ahmed regiert Äthiopien weiter: Drei Wochen nach der Parlamentswahl erklärte die Wahlkommission des ostafrikanischen Landes Abiys Wohlstands-Partei PP am Sonntag zum klaren Sieger. Nach der Auszählung aller Stimmen sicherte sich die PP demnach 438 – also rund 90 Prozent – der insgesamt 486 Sitze im Parlament in Addis Abeba. Das Ergebnis war zu erwarten, zumal in vielen Hochburgen der Opposition in Tigray und Amhara wegen der unsicheren Lage im Norden des Landes nicht gewählt wurde.

Abiy trat 2018 als junger, dynamischer Staatsmann Äthiopiens auf die Weltbühne. Doch sein Weg an die Spitze begann schon lange zuvor.

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