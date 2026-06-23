AFRIKA-Tagespressespiegel vom 23. Juni 2026

Arabische Liga bestätigt offiziell die Ernennung des Ägypters Nabil Fahmy zu ihrem Generalsekretär Nabil Fahmy, ehemaliger ägyptischer Außenminister, wurde zum Generalsekretär der Arabischen Liga ernannt. Er war bereits am Sonntag, dem 29. März, einstimmig nominiert worden. Die Organisation bestätigte diese Entscheidung bei einem Treffen der Außenminister der Mitgliedsstaaten in Amman, Jordanien, wie die Arabische Liga am Montag, dem 22. Juni, mitteilte.

Der ehemalige Spitzendiplomat, 75 Jahre alt, wird sein fünfjähriges Mandat Anfang Juli dieses Jahres antreten. Er folgt auf seinen Landsmann Ahmed Aboul Gheit, der das Amt seit 2016 innehatte, und wird damit der achte Ägypter an der Spitze der panarabischen Organisation mit Sitz in Kairo. Die Arabische Liga, der 22 Mitgliedstaaten angehören, hatte seit ihrer Gründung nur einen einzigen Generalsekretär, der nicht aus Ägypten stammte: den Tunesier Chedli Klibi in den 1980er Jahren, nachdem Ägypten wegen der Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit Israel aus der Organisation ausgeschlossen worden war. (Quelle: Africa Radio)

Mosambik: Zum Vorsitzenden seiner Partei gewählt – wichtigster Oppositionsführer zeigt trotz Repressionen seine Ambitionen Am 22. Juni ging im Norden des Landes der erste Parteitag der Allianz für ein freies und autonomes Mosambik (Anamola) zu Ende. Die Oppositionspartei wurde im August 2025 von Oppositionsführer Venancio Mondlane gegründet. Der Präsidentschaftskandidat von 2024, der weiterhin seinen Sieg bei dieser Wahl beansprucht, wurde ohne Gegenkandidaten zum Vorsitzenden von Anamola gewählt. Während drei Tagen diskutierten nahezu 400 Delegierte über die politische Ausrichtung der Partei. Das Programm lässt sich im Wesentlichen in wenigen Worten zusammenfassen: Venancio Mondlane als Präsident. „Wahlen zu gewinnen ist zu wenig im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht“, erklärte der Oppositionsführer seiner politischen Basis. Gleichzeitig betonte er, bis 2029 – dem Jahr der nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen – mehr als sechs Millionen Mitglieder gewinnen zu können. (Quelle: RFI)

Niederlande und Deutschland leiten die Rückgabe tausender kolonialer Kulturgüter an Ghana ein Die Niederlande und Deutschland werden rund 2.000 historische Objekte an Ghana zurückgeben. Diese Entscheidung ist Teil eines Prozesses der Wiedergutmachung im Zusammenhang mit dem kolonialen Erbe. Ghana setzt seine Bemühungen fort, Kulturgüter zurückzuführen, die heute in europäischen Museen verstreut sind. Dies stellt einen weiteren Schritt bei den Bemühungen dar, historische Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit dem kolonialen Erbe aufzuarbeiten. Die während der Kolonialzeit entwendeten Objekte gehören zu einer großen Zahl afrikanischer Sammlungen, die sich noch immer in europäischen Museen befinden. (Quelle: regardsurlafrique.com)

Amnesty International kritisiert die migrationspolitische Zusammenarbeit zwischen der EU und Libyen vor dem Hintergrund einer „fremdenfeindlichen“ Repressionskampagne „Die EU finanziert seit Langem die Kontrolle von Migrationsbewegungen in Libyen durch ihre Unterstützung der libyschen Küstenwache und macht sich dadurch bereits mitschuldig an schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Gewalt“, erinnert die Nichtregierungsorganisation. Amnesty International verurteilte am Dienstag, dem 23. Juni, die geplante Annäherung zwischen der Europäischen Union und Libyen in Migrationsfragen. „Die Europäische Union versucht, ihre Zusammenarbeit mit den rivalisierenden libyschen Behörden und deren verbündeten bewaffneten Gruppen auszuweiten, obwohl diese Akteure eine immer intensivere Kampagne führen, die von fremdenfeindlicher Rhetorik, Massenverhaftungen, willkürlichen Inhaftierungen und illegalen kollektiven Abschiebungen geprägt ist“, beklagt die Organisation in einem Bericht. (Quelle: Le Monde Afrique)

Subsahara-Afrika: Die 5G-Revolution eröffnet einen neuen geoökonomischen Wettbewerb Nach den neuesten Prognosen von Ericsson wird die Zahl der 5G-Abonnements von 30 Millionen im Jahr 2025 auf 370 Millionen im Jahr 2031 steigen und damit nahezu 28 Prozent aller Mobilfunkanschlüsse in Subsahara-Afrika ausmachen. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich weit mehr als nur ein technologischer Wandel: Es handelt sich um eine tiefgreifende wirtschaftliche, industrielle und geostrategische Neuordnung. Lange Zeit galt Subsahara-Afrika als Nachzügler im Telekommunikationssektor. Heute entwickelt sich die Region jedoch zu einer der dynamischsten Wachstumszonen der Welt. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 54 Prozent weist die Einführung von 5G dort das weltweit schnellste Entwicklungstempo auf. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

Côte d’Ivoire: Staat stellt seine Vision für die zukünftige Wahlbehörde vor Für das ivorische Wahlsystem beginnt eine neue Ära. Nach der Auflösung der Unabhängigen Wahlkommission (CEI) am 6. Mai 2026 traf Premierminister Robert Beugré Mambé am Montag politische Parteien und Vertreter der Zivilgesellschaft. Ziel war es, die Regierungsstrategie für die Einrichtung einer neuen Wahlbehörde vorzustellen. Premierminister Robert Mambé skizzierte die Grundzüge eines Mechanismus, der moderner und konsensorientierter sein soll als die im Mai aufgelöste CEI. Das Regierungsprojekt basiert auf drei zentralen Säulen: einer Institution, die durch materielle Genauigkeit Vertrauen schafft, die Aufrichtigkeit der Stimmenauszählung und die Transparenz der Ergebnisse gewährleistet. Zudem soll die neue Behörde die Zuverlässigkeit jeder entscheidenden Phase des Wahlprozesses stärken und absolute Neutralität sicherstellen, um professionell, gesetzeskonform, transparent und für alle zugänglich zu arbeiten. (Quelle: Apanews)

Wälder Zentralafrikas: Die bedrohte grüne Lunge, die weiterhin Widerstand leistet Nach dem Amazonasbecken bildet das Kongobecken die zweitgrößte grüne Lunge der Erde. Dieser tropische Regenwald, eine gewaltige Kathedrale des Grüns, die sich über mehrere Länder Zentralafrikas erstreckt, spielt eine zentrale Rolle für das Klima, absorbiert enorme Mengen an Kohlenstoff und beherbergt eine weltweit einzigartige Biodiversität – von Waldelefanten über Bonobos bis hin zu Flachlandgorillas. Doch dieser stille Riese wird heute von innen heraus geschwächt – durch Wanderfeldbau, Bergbau, Erdölförderung und eine chronische Sicherheitsinstabilität, die jede nachhaltige Regierungsführung erschwert. Sein Überleben ist keineswegs gesichert, aber auch noch nicht verloren. (Quelle: Africapresse)

Sudan: Warnung vor unmittelbar drohenden Gräueltaten – Wenn die UNO ihr Gewissen beruhigen will Seit mehr als drei Jahren, seitdem der Krieg zwischen den rivalisierenden Generälen um die Macht in Khartum ausgebrochen ist, bestimmt der Konflikt die Schlagzeilen, während das sudanesische Volk seine Toten zählt. Vor diesem Hintergrund warnte die UNO am vergangenen Wochenende vor einem „unmittelbaren Risiko von Massenverbrechen“ in der Region Kordofan, wo die Kämpfe zwischen den Rapid Support Forces (RSF) von General Mohamed Hamdane Daglo, genannt „Hemetti“, und der regulären Armee unter General Abdel Fattah al-Burhan immer heftiger werden. Diese Sorgen erscheinen umso berechtigter, als mehrere Quellen von der Entsendung erheblicher militärischer Verstärkungen durch die RSF berichten. Offenbar sind diese entschlossen, ihren Einflussbereich auszuweiten und haben dabei die große Stadt El Obeid im Visier. (Quelle: Le Pays)