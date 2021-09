Afrika-TV-Tipp, 3sat: Woher kommst du eigentlich? Schwarze in Deutschland

Mittwoch 29.9. 2021, 20:15 – 21:15, 3sat: Vorurteile, Ignoranz und Rassismus prägen bis heute den Alltag schwarzer Deutscher beziehungsweise Europäer. Den Griff ins Haar oder die ewige Frage „Woher kommst du eigentlich?“ müssen sich Afrodeutsche immer noch gefallen lassen. Eine historische Aufarbeitung zeigt, wie kolonial-rassistische Muster unsere Gesellschaft bis heute prägen.

Filmemacherin Claire Wilisch reichert die Dokumentation mit facettenreichen Geschichten und Einzelschicksalen an. Natürlich nimmt sie auch Bezug auf die heutige „Schwarze Community“, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist und immer mehr an Zuspruch gewinnt.